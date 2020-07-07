快訊

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎 辦事處櫃台暫停收件

西非大海賊時代：幾內亞灣海盜出擊 綁架5名中國水手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「猴子」緊抱騎士坐後座 荒謬一幕她看傻：還穿小褲褲

聯合新聞網 / 綜合報導
騎士載猴子出門，荒謬一幕讓網友看傻。圖擷自facebook
騎士載猴子出門，荒謬一幕讓網友看傻。圖擷自facebook

近日有網友停等紅燈時，發現前方機車的後座乘客竟是隻「猴子」，聰明的牠雙手環抱騎士，全程乖巧安靜，這一幕讓他整個看傻，照片在網上曝光，引來網友留言直呼「這毛小孩也太特別」。

原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」貼出一張照片，只見這名騎士不是載人而是載一隻小猴子，牠身穿條紋褲子安靜坐在後座，等待綠燈期間也緊抱男子不放手，這對組合在大馬路上相當顯眼，原PO發文表示「今天路上看到的風景有點荒謬，猴子？猴子坐後座？猴子穿內褲坐後座？」

貼文掀起網友們的熱議，「猴子好像有梳頭髮」、「台版阿拉丁」、「猴子還穿小褲褲耶」、「猴子還知道要抱緊」、「在台中還看過腳踏板載一隻大豬的」、「阿公載孫出來玩」。

另外也有人表示，飼養野生動物是違法的行為，「方便的話檢舉政府動保單位，野生動物不能豢養」、「飼養猴子是違法的，是傷害生態的行為」、「這是布偶吧？如果是真猴子的話絕對是非法的」、「飼養猴子先檢舉一波」。

雖然台灣獼猴不再是保育類動物，但根據《野生動物保育法》規定，一般野生類動物也不得任意獵捕、飼養，違反者可罰6萬以上30萬以下的罰鍰。

猴子

延伸閱讀

超商買飲料！回來見廚餘桶被偷 紙箱多「異物」他氣炸

會在全聯買水果嗎？ 內行激推「2商品」：隨便挑都好吃

地板驚見血跡！靠近看竟目睹「小命案現場」 她嚇壞哀號

牛仔褲已退流行？網友曝「2關鍵」：現在沒人穿

相關新聞

北部辦桌「吃這樣」要價1萬3 網酸：根本像3500廟會菜

「辦桌」一直是台灣特有的喜慶文化，不少人都會選擇用辦桌的方式舉辦結婚典禮，在一般情況下，辦桌會比在宴會館或飯店還便宜。不過昨（6）日卻有一名網友在PTT中PO文表示，他的朋友幾年前在北部參加辦桌喜宴，菜色不怎麼樣，但一桌竟然要價1萬3，這樣的價錢讓他感到相當傻眼，於是就PO出當時辦桌的菜色，並好奇詢問廣大網友「辦桌吃到這些是可以的嗎？」

「猴子」緊抱騎士坐後座 荒謬一幕她看傻：還穿小褲褲

近日有網友停等紅燈時，發現前方機車的後座乘客竟是隻「猴子」，聰明的牠雙手環抱騎士，全程乖巧安靜，這一幕讓他整個看傻，照片在網上曝光，引來網友留言直呼「這毛小孩也太特別」。

她問中午開冷氣會壞掉嗎 網回：西曬就是要開啊

炎炎夏日消暑不外乎就是沖冷水澡、開冷氣，網友在臉書上發問，她表示最近因為遠親住家裡，她在西曬房開冷氣，被遠親罵「西曬的時候開冷氣會壞掉」，她表示「小妹真心真的想求一個解答」，詢問大家遠親的說法是對的嗎？其他網友看了回覆「室外機的位置才是關鍵」、「意思是嫌你開冷氣耗電吧」。

「國家級攝手」培訓照曝光 網笑：作品不便宜但一定有人買

日前國道公路警察局在臉書發文，PO出「國家級攝手培訓中」照片，認證持有「國家級專業證照」的國道攝影師。貼文一出，就有網友笑虧「技術如何不重要，作品沒參展也沒差，但他們每一張作品一定有人買」，笑翻廣大網友。

外送員不想送到五樓嗆「下來單挑」 網一招讓他沒單好接

外送平台讓吃美食更便利！現代人無論是工作忙碌或是只想宅在家不出門，想吃美食時只要按按手機就可以快速送達，而許多人看準外送單量大、工時彈性，利用下班後的時間送外送賺外快，或是直接當起全職外送員。

買房後戶頭只剩15元怎麼過4天？ 網酸：窮得只剩下房

每到月底打開戶頭時發現怎麼要歸零了，總是讓人心慌慌，「月光族」似乎已經成為這個世代不陌生的名詞，但如果戶頭裡真的沒錢了卻要再撐幾天才能領薪水，要如何度過難關呢？

辜仲諒請球員吃牛排遭諷「寒酸」 台東網友：當地最高級

中華棒球協會理事長辜仲諒日前到台東探訪U18中華培訓隊，招待全隊吃牛排，不料卻有網友嘲諷牛排看起來「太寒酸」。對此，就有台東在地網友分享城鄉差距的情形，並頗有感觸的表示「這是當地最高級的」。

男友新訓只帶五百元怕被扣分 網神回：人到最重要

當兵前要做好哪些準備、帶什麼物品是新兵最煩惱的事情。近日有女網友在臉書分享男友入伍的糗事，她表示男友出發成功嶺前有詢問男友東西準備好了嗎？男友只回「通知單上都有寫，裝一裝就好了」，她上網查才發現很多東西男友都沒帶，她詢問網友「有沒有人跟他一樣天兵，這樣應該會扣分扣到死吧」，網友回「當兵最重要的，就是帶腦跟帶雙眼，要長腦要長眼」、「只要帶錢就好」。

天母和信義區誰是「真天龍」？ 內行網曝1關鍵：直接分勝負

台北房價總是居高不下，尤其像是信義區、天母等這些高檔地段，因此常常被人戲稱「天龍國」。對此，今（6）日就有一名網友在PTT中PO文提到，由於信義、大安區地價高昂，因此大多數的有錢人幾乎都會在那邊買房置產，天母也不惶多讓，於是他就好奇的詢問廣大網友「天母跟信義誰才是真天龍？」

他不安女友被駕訓班教練加Line 網友曝原因：免怕

考汽車駕照都會到駕訓班由專業教練指導，不過有網友提到女友被駕訓班教練要求加Line以方便聯繫排課，讓他相當擔心，但不少人都說教練此舉相當正常，就連男網友也表示自己也被加，不需太過擔心。

他點20塊麥克雞塊少一味 崩潰直說：人生跌到谷底

有時候就差這一味！享用美食每個人都有喜歡的搭配，像是吃粽子一定要甜辣醬、吃芭樂要加梅粉，那吃麥克雞塊你會想到什麼呢？近日有網友在「爆怨公社」上發文，他表示自己到得來速買了20塊麥克雞塊，但是少一味導致雞塊「沒有靈魂、沒有生命、沒有精華」，網友看了有人認同，也有人覺得原Po的抱怨太幽默。

年輕人不愛看中醫？ 網曝「皮膚科很有用」

西醫在台相當普及，多數人感冒時，會選擇向西醫診所求診，不過近日有許多中醫診所都標榜「感冒也可看中醫」，有網友表示，中醫診所內多是老人，詢問「為何年輕人不看中醫？」對此，有網友表示，「年輕人相信中醫，只是看西醫比較快」，也有人說「皮膚有狀況看中醫很有用」。

熱門新聞

辜仲諒請球員吃牛排遭諷「寒酸」 台東網友：當地最高級

天母和信義區誰是「真天龍」？ 內行網曝1關鍵：直接分勝負

拿十張健保卡替全家預購三倍券 他問：像不像車手

好市多牛小排竟成「油」小排 網怒：年費繳假的？

男友新訓只帶五百元怕被扣分 網神回：人到最重要

買房後戶頭只剩15元怎麼過4天？ 網酸：窮得只剩下房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。