「猴子」緊抱騎士坐後座 荒謬一幕她看傻：還穿小褲褲

近日有網友停等紅燈時，發現前方機車的後座乘客竟是隻「猴子」，聰明的牠雙手環抱騎士，全程乖巧安靜，這一幕讓他整個看傻，照片在網上曝光，引來網友留言直呼「這毛小孩也太特別」。

原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」貼出一張照片，只見這名騎士不是載人而是載一隻小猴子，牠身穿條紋褲子安靜坐在後座，等待綠燈期間也緊抱男子不放手，這對組合在大馬路上相當顯眼，原PO發文表示「今天路上看到的風景有點荒謬，猴子？猴子坐後座？猴子穿內褲坐後座？」

貼文掀起網友們的熱議，「猴子好像有梳頭髮」、「台版阿拉丁」、「猴子還穿小褲褲耶」、「猴子還知道要抱緊」、「在台中還看過腳踏板載一隻大豬的」、「阿公載孫出來玩」。

另外也有人表示，飼養野生動物是違法的行為，「方便的話檢舉政府動保單位，野生動物不能豢養」、「飼養猴子是違法的，是傷害生態的行為」、「這是布偶吧？如果是真猴子的話絕對是非法的」、「飼養猴子先檢舉一波」。

雖然台灣獼猴不再是保育類動物，但根據《野生動物保育法》規定，一般野生類動物也不得任意獵捕、飼養，違反者可罰6萬以上30萬以下的罰鍰。