買房後戶頭只剩15元怎麼過4天？ 網酸：窮得只剩下房

當兵前要做好哪些準備、帶什麼物品是新兵最煩惱的事情。近日有女網友在臉書分享男友入伍的糗事，她表示男友出發成功嶺前有詢問男友東西準備好了嗎？男友只回「通知單上都有寫，裝一裝就好了」，她上網查才發現很多東西男友都沒帶，她詢問網友「有沒有人跟他一樣天兵，這樣應該會扣分扣到死吧」，網友回「當兵最重要的，就是帶腦跟帶雙眼，要長腦要長眼」、「只要帶錢就好」。

2020-07-07 10:18