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買房後戶頭只剩15元怎麼過4天？ 網酸：窮得只剩下房
每到月底打開戶頭時發現怎麼要歸零了，總是讓人心慌慌，「月光族」似乎已經成為這個世代不陌生的名詞，但如果戶頭裡真的沒錢了卻要再撐幾天才能領薪水，要如何度過難關呢？
一名女網友在PTT上說自己簽約一間預售屋，把200萬的存款全都梭哈了，要去買飲料的時候才驚覺戶頭只剩下15元，但要四天後才發薪水，手邊還有拜拜留下的一包餅乾、一個保溫杯、無限白開水，原PO想請網友們集思廣益用15元度過接下來的日子。
不少網友建議靠家人或朋友幫忙最快，「向朋友借1000不難吧」、「到處蹭飯」、「白開水餅乾撐4天餓不死」，或是用信用卡到超市和超商買食物絕對不怕餓肚子，甚至建議到大賣場試吃吃到飽、問問看剩食社團有沒有免費食材，不過，也有好心網友願意贊助泡麵和餅乾，看到人性的溫暖。
當然有不少網友噓到爆，說這是「有錢買房，沒錢吃飯的最好例子」、「窮得只剩下房」、「妳不會去吃預售屋旁的土？」，甚至酸言酸語的說「趕快找男友」。但也有人嚴肅表示「流動資產剩15元根本不該發生」、「在這個疫情緊繃失業率攀升的情況下，把手上的存款梭哈，寄望公司仍有存續性發得出薪水，只能拜拜求天公了。」
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