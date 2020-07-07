辜仲諒請球員吃牛排遭諷「寒酸」 台東網友：當地最高級

中華棒球協會理事長辜仲諒日前到台東探訪U18中華培訓隊，招待全隊吃牛排，不料卻有網友嘲諷牛排看起來「太寒酸」。但有台東在地網友分享城鄉差距的情形，並頗有感觸的表示「這是當地最高級的」。

該名網友在PPT發文表示，在台東的生活不是西部或北部來住個幾天就能想像的，台東的生活步調非常緩慢，辦一件事情就得跑個老遠，「比如你住長濱，想吃個麥當勞、看電影或去家樂福買些東西，你就得開將近2小時的車往台東市跑，而這樣的生活對當地人來說是習以為常，所以當地人不管做什麼事，常常都是以小時為單位起跳」。

該網友認為，雖然當地不只一間牛排館，但在交通不便的情況下，當地的小朋友還有這些打棒球的小朋友，想吃一頓很好的牛排是非常不容易的一件事情，「對我們都市人來講，這都是司空見慣的玩意，但對他們來說，可是會讓他們眼睛一亮的玩意，首先這個貴，沒辦法常吃，吃一次要爸爸媽媽爺爺奶奶開很久的車，你才有可能吃到」。

台東網友出面平反，表示該牛排館已是當地最高級的。圖擷自 PTT

對於辜仲諒招待球員們吃的那家牛排館，該網友提到，那是當地開了20年以上的老店，可說是屹立不搖，「對台東人來說，歐鄉就是當地最高級的牛排館，如果要慶祝什麼，你要嘛家裡宰頭豬來宴請親朋好友，要嘛就是去歐鄉奢侈一下」。

貼文一出，許多網友大讚這是一篇「優質好文」，就有網友留言表示「歐鄉對台東偏鄉小朋友來說真的是超級大餐」、「同為台東人，大推，歐鄉在台東一直都很棒，對於偏鄉的小孩能有一頓像樣的排餐或是美食都是很不容易的」、「決定下次去台東就吃歐鄉」、「這就是各位看不出來的城鄉差距~」、「小朋友長大後的美好回憶」。