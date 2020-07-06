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天母和信義區誰是「真天龍」？ 內行網曝1關鍵：直接分勝負

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，信義大安區地價高昂，天母也不遑多讓，於是他好奇「天母跟信義誰才是真天龍？」圖／聯合報系資料照片
一名網友PO文提到，信義大安區地價高昂，天母也不遑多讓，於是他好奇「天母跟信義誰才是真天龍？」圖／聯合報系資料照片

台北市房價總是居高不下，尤其像是信義區、天母等這些高檔地段，因此常常被人戲稱「天龍國」。對此，今（6）日就有一名網友在PTTPO文提到，由於信義、大安區地價高昂，因此大多數的有錢人幾乎都會在那邊買房置產，天母也不遑多讓，於是他就好奇的詢問廣大網友「天母跟信義誰才是真天龍？」

原PO在文中表示，國內最高等級的天龍人，有人說「天母」才是真天龍，也有人說「信義、大安」才算，因此原PO就好奇究竟誰才是真正的天龍國人，並問道「像這樣的八卦還有沒有？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應「肯定是信義區，天母慢慢沒落了」、「信義區好區爛區差距太大，好區比較小塊，也才是真的貴」、「信義區的好區，就是計畫區+光復南沿著忠孝、仁愛、信義路」、「老實說，台北素質最平均也最好的，應該就只有大安區了」、「信義區真的只有計畫區比較高級，其他都很普通」、「天母只是士林一個小小的地方，信義區是一整個行政區，光是用這樣看就已經分出勝負了」、「天母快不行了，房價一直掉」、「一定是信義區，天母沒捷運也不方便，房價早就輸給信義大安了」。

PTT

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