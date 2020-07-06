年輕人不愛看中醫？ 網曝「皮膚科很有用」

西醫在台相當普及，多數人感冒時，會選擇向西醫診所求診，不過近日有許多中醫診所都標榜「感冒也可看中醫」，有網友表示，中醫診所內多是老人，詢問「為何年輕人不看中醫？」對此，有網友表示，「年輕人相信中醫，只是看西醫比較快」，也有人說「皮膚有狀況看中醫很有用」。

有網友在PTT發文表示，偶然發現一間中醫診所掛了紅布條，上面寫「原來感冒也可以看中醫」，往中醫診所內看，發現候診的人清一色都是老人，他詢問「為什麼年輕人不看中醫？是不相信中醫嗎？」

對此，有網友表示「不相信，感覺騙人」、「中醫講的概念太抽象了，因為聽不懂所以覺得中醫一直在騙我」、「沒有科學驗證」、「我不信，小時候三伏貼（三伏天）做了3年，過敏性鼻炎照樣每年發作N次，後來是靠運動才克服掉的，中醫給我的印象就只是安慰劑效應」。有人直言「年輕人急就章」、「信，不過一樣看西醫比較快」。

不過也有許多人支持中醫，留言「我朋友的腳底筋膜炎看中醫看好的，中醫說他腎虛」、「中醫看皮膚治本有用喔，西醫只是用類固醇去壓抑身體」、「本來不信，不過去調過一次體質後是真的有用」。

有人分享在中醫就診的經驗，留言「異位性皮膚炎西醫會說沒法根治；中醫會說你腸胃不好。你說這有相關嗎？他就順便給你說文解字，說『膚』裡面有個『胃』字，皮膚不好就是腸胃問題。開個藥單調理身體，還真的改善很多」；「我自己足底筋膜炎去西醫大概是吃消炎藥加止痛、物理治療踩滾輪，兩年沒用，後來遇到個算知名的中醫生，三針腳底板針大概一個月就好了」。