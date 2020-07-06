他手殘誤按麥當勞外送 付27元買史上最貴塑膠袋

外送服務讓民眾不需出門就能享受到美味餐點，不過卻有一名網友在下單時沒仔細看訂單項目就按下了外送確認鍵，最後是在外送員將餐點送達時才發現自己竟然什麼餐都沒選，而是花了27元外送一個大塑膠袋，讓他當場超傻眼。

有網友在「爆怨公社」提到自己日前在使用外送平台訂麥當勞時，因為考量餐點拿取的方便性，決定點餐時加購一個塑膠袋，但原po卻在送出訂單前沒仔細核對每個項目就不小心按下外送的按鈕，而店家也很快就收單了。

不過當外送員將餐點送達時，原po卻發現餐點加25元運費的價格總共只有27元，讓他當下百思不得其解，直到外送員在他的面前拿出唯一一個麥當勞的大塑膠袋，原po才發現自己根本沒選到餐，而是選了2元塑膠袋就送單，不禁傻眼直言「我沒事叫外送送塑膠袋幹嘛！花27元咬塑膠袋好了」。

貼文一出吸引萬名網友關注，紛紛笑說，「笑死我了」、「笑到噴淚」、「你應該在他們店裡紅了」，也有人表示，「好貴的塑膠袋」、「史上最貴塑膠袋」，還有網友說，「外送員表示這單好賺」、「外送員沒有一直笑嗎？」。