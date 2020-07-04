聽新聞
test
0:00 / 0:00
洗頭99元！女子進店後「價格直跳2倍」離職員工曝內幕
有許多人可能因為不方便，或者是為了省時省力，選擇花錢到外面洗頭，但是價位卻是落差很大。有一名網友表示自己到了一家美髮院，招牌寫著周一到五洗髮99元，結果進去後才被告知那個價格是小孩的，讓她覺得有被騙的感覺，不少網友表示也被騙過。
網友於臉書「爆怨公社」發文說，日前大掃除了半天，想說到外面去給人家洗頭，到了一家美髮院後看到招牌寫著一到五洗髮99元，就進去表示只要單純洗頭，結果一坐下才被告知大人洗頭的價格為200元，99元則為小孩的價錢，女子當場氣得直接走人，認為「哪個小孩會沒事去洗頭？」。
其他網友看到則認為「店家招數還真多」，「一進去就強迫你買堂數，買了下次去又要你買洗頭皮的堂數，當大家潘啦」、「我洗過一次頭，覺得我髮質都爛掉了」但也有人替店家平反、「1-5是99元啊，妳應該是被接待你的那位騙了」、「我去也是99元」、「我沒被騙過，真的是99，但洗頭時一直被推銷護髮還有買卡，我一直拒絕」。
還有一名離職員工表示「這不意外，我之前是裡面連鎖店的員工，知道他們推銷的，你們只要堅持只要洗頭就好，不要護髮。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言