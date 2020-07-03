地板驚見血跡！靠近看竟目睹「小命案現場」 她嚇壞哀號

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」崩潰發文，下午跟往常一樣打著電腦，沒想到卻突然驚見地板出現長長血痕，往裡頭走竟目擊了「命案現場」，而且屍體是隻小老鼠，嚇得她放聲尖叫喊「我真的不行」。

原PO貼出照片寫道，下午突然看到地上血跡斑斑，一時搞不清楚發生什麼事，後來發現全身是血的老鼠跑進店內，但她害怕地說「你是來求救嗎？你找錯人了方便再爬出去嗎？本人無法申訴你的冤情」，好在隔壁老闆聽到原PO淒厲的哀號，便跑來查看支援，「幸好有他的幫忙，不然我應該會暈倒」。

貼文曝光後，網友留言回應，「我會嚇到腿軟，超怕老鼠的」、「真的是災難」、「不行！蟑螂我可以，但老鼠我真的無法」、「好驚嚇太可怕了！」、「看來你要幫牠辦後事了」、「好好安葬牠吧！」、「牠只是想爬進來寫個『慘』字」。

也有網友提醒老鼠身上有許多細菌，記得消毒地板，「稍微消毒一下，老鼠身上細菌很多，只用水不太保險」、「快處理掉，老鼠屍體很臭而且病菌超多」、「趕快擦，不然等到開始腐敗的時候，臭氣沖天」、「還是用漂白水消毒一下，現在不是在流行漢他病毒」。