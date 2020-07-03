超商買飲料！回來見廚餘桶被偷 紙箱多「異物」他氣炸

日前有網友在街頭等垃圾車開來，途中口渴跑去旁邊的超商買飲料，沒想到回來卻驚見放置廚餘的保溫鍋被偷走，更扯的是，對方竟將裡頭廚餘倒進紙類回收箱，誇張行徑讓人看傻眼。

原PO在臉書社團「爆料公社」氣憤發文，只是去旁邊超商買飲料，不到幾分鐘的時間，裝廚餘的保溫鍋就不翼而飛，但裡面的廚餘卻被倒進等下要回收的紙箱內，這情況讓他忍不住酸說「好聰明喔！他賺到了」。

貼文曝光後，網友留言表示，「這個要給一點教訓，這已經不是鍋子的問題，這是道德的問題」、「肖想你的保溫鍋很久了」、「這心情一定超差」、「遇到識貨的人」、「就算是回收，也不能隨便亂拿，一樣是竊盜」、「滿扯的，這樣也要偷」。

也有不少相同經驗的苦主在底下留言，「我娘之前訂藤椅，請貨運暫放守衛室旁的涼亭，結果10分鐘下來居然不見了，看監視器原來被鄰居阿伯順手扛回家」、「以前也有過，熱水爐放店門口進去買個東西出來就不見了」、「之前跟我媽去菜市場，因為東西買太多有些就掛在車上，結果回來一隻雞被幹走」、「曾經放麵包在機車車廂，但是沒有蓋緊，逛沒十分鐘回來麵包不見」。