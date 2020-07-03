禁寵物餐廳客人硬說「牠是小孩」 網友氣炸：請出示身分證

寵物飼養越來越盛行，尤其現在少子化的情況下，很多人把毛小孩當真正的小孩寵愛，吃的穿的用的東西一點都不馬虎，不少人嘆，自己在家中的地位還不如毛小孩。

不過，偶爾也會出現寵過頭的亂象，原PO在臉書社團《爆怨公社》爆料，在一家餐廳聽到店員跟客人說店裡是不能帶狗進來用餐，沒想到客人用很兇的語氣說「牠不是狗，牠是小孩」，這個回覆不但讓店員不知道該怎麼做才好，也讓原PO很無言，原PO表示無意引戰，但也不懂怎麼可以寵狗寵成這樣。

果不其然PO文讓網友噓爆，酸言酸語傾巢而出，「不然叫他講句叔叔阿姨好來聽聽」、「請出示身分證及健保卡」、「如果他有牽繩可以舉報他虐待小孩嗎？」、「您的小孩和您長得真像」。不過許多網友建議店家直接算一個人頭費的低消，但也有人說這樣無法真正解決問題。

不少愛狗人士回覆留言表示，雖然自己也把狗當孩子養，但不見得每個人都可以接受跟動物一起吃飯，「若禁止寵物進入的地方我絕對不讓我的毛孩進入，這是禮貌也是尊重」、「互相尊重沒有很難」、「我愛狗但不當魔人」。除了可以找友善寵物餐廳用餐外，愛狗人也說會自備餐具，或是讓牠們坐在推車裡，不妨礙一般人用餐。