好心載行動不便老翁！ 一聽他「職業」老人家竟秒要求下車

近日有網友無奈表示，自己在公車站遇到行動不便的老人家，經過詢問得知他要到公司附近的醫院看診，便好心載長輩一程，過程中兩人相談甚歡，沒想到在對方得知他在「禮儀公司」工作後，氣氛瞬間降到冰點，最後老人家下車跑去搭公車，讓他整個相當錯愕。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，這名行動不便的老人家要到中國醫看診，自己上班順路可以載他，起初對方不好意思拒絕，「直到我說我是這里的鄰長，他才放心上車」，一路上兩人閒話家常，這時對方好奇他的職業，原PO沒有想太多就說「禮儀公司」，結果老人家一聽突然要求下車，走之前還說「難怪感覺車上毛毛的，做葬儀社的不要隨便載人」，這一舉動讓原PO傻眼「真的有那麼可怕嗎？」

對此，其他網友留言表示，「老人家禁忌較多，請你體諒」、「感覺好心被浪費」、「長輩真的會有忌諱，別想太多」、「老人家比較敏感，而且你還送他一程」、「他怕你的車載過往生者」、「跟他說，反正總有一天載到你」、「老了就會怕，不過你是好心人」。