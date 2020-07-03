猜不到老師生日學生祭出超狂慶生計畫 師無奈：一口氣多52歲

人生中總有一次難忘的慶生經驗，無論是砸派被整、約好被放鴿子、一大群人的遊艇party、一頓溫馨的燭光晚餐，或是根本沒人記得，都會讓你印象深刻。不過當老師面對花招百出的學生，要如何應對他們的慶生攻勢呢？

有位補習班老師在Dcard上分享，學生詢問老師生日是幾月幾號，但原PO只是含糊帶過，想說這樣學生應該就會打消慶生的念頭。沒想到某天原PO進教室的時候，被全班突如其來的「老師，生日快樂！」給嚇傻，不解他們是慶錯日期還是慶錯人，但基於學生好意，原PO收下全班寫的感謝紙條。

原PO回家後跟朋友討論這件事說「我想感動可是眼淚擠不出來。」

原以為事情就這樣過去了，經過一週原PO進教室再度被驚天動地的「生日快樂」給嚇到，不過這次的感謝紙條變成用廢紙寫的，原PO決定先不戳破他們的詭計，看他們到底在計畫什麼。到了第三週依舊「生日快樂」，原PO忍不住問到底怎麼回事，學生才說因為老師不告訴日期，想說每週試一次，總有一次會中！原PO無奈表示，「等你們慶完一年我豈不是一口氣多了52歲了！」

貼文一出後，網友一致認為「學生太可愛了，原PO一定是個好老師才讓學生這麼挺你」、「學生們好窩心啊！」、「後來老師你妥協告訴你的生日了嗎」，不過也有人分享當學生的時候，除了慶生外，還幫忙老師慶祝結婚紀念日，最狂的是隔壁班幫學校主任求婚（這是主任請求幫忙的）。

最後原PO補充了一個後記，多年後教到一個學生說他姊姊也曾經被原PO教過，詢問之後發現就是當年策畫一週一慶生的學生，原PO聽到後可能又要擔心弟弟會使出什麼詭計了。