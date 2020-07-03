台式牛排「荷包蛋要不要翻面」？網開戰：這樣吃才美味

夜市常見的台式牛排是庶民美食之一，牛排與鐵板麵搭配濃稠的黑胡椒醬或蘑菇醬，令人口水直流，大部分的店家還會提供玉米濃湯、餐包與紅茶等附餐，一客僅需台幣150元左右，CP值非常高。此外，牛排在出餐前一刻，廚師會在炙熱的鐵板邊打上一顆新鮮雞蛋後再送上桌，不過有網友對這顆蛋非常苦惱，上網求助到底要翻還是不要翻？引起網友熱烈討論。

原PO表示正在吃牛排當宵夜，很煩惱那顆蛋要不要翻，網友紛紛回應自己的最佳吃法：「打散好嗎」、「要！不然會焦」、「不用翻，但要用刀叉不要讓蛋一直貼在鐵板上」、「把肉移到蛋上面後去裝杯飲料回來就可以吃了」、「我都直接端上來了就把蛋吃掉，溫泉蛋口感讚讚」。也有人認為拿肉沾蛋吃才美味「不要翻 吃肉沾一下蛋黃就好」、「那個不用翻，是要給你的牛肉沾蛋黃用的」，不過大部分的網友都會利用肉的溫度讓朝上的蛋變熟。

過去也有網友抱怨台式牛排附的荷包蛋很難翻面，常常翻著翻著就變成炒蛋，讓不少人笑著說他「太衝動了」，「不能太早翻」、「等10秒再翻」、「就像翻玉子燒，一面稍微熟一點再翻比較好翻」、「要等背面熟了才好翻，年輕人就是太衝動了」。