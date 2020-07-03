銀行為何三點半就拉鐵門？行員淚：能六點下班就算幸運

銀行平日營業時間為早上九點至下午三點半，許多用戶都會選擇中午過後前往辦理業務，因此銀行經常人滿為患，有時下午兩點抵達銀行，卻要排到快關門才完成辦理。近期有網友好奇「為什麼銀行要三點半關？」引發網友討論。

他在批踢踢上發文提到，因自己提早下班，打算去銀行辦事，沒想到到了銀行門口後卻眼睜睜看著鐵門拉下，才發現時間已是下午「3點31分」，不禁抱怨起銀行關門時間「五點半不好嗎？還是全世界的銀行都三點半關？」

結果該文下噓聲四起，許多網友表示銀行不是關門就下班，後續還有結算、對帳等一堆雜事，「人家要結帳」、「是真的要結算啊，還要回報給總行」、「結帳發現對不起來，整間分行就要起飛了」、「他們還要結算一大堆事情要做，分行還要回報總行，總行下班都七點多甚至更晚」、「銀行幾乎6點才關燈離開，而且早上8點就在裡面開會了」、「加班費你出逆」。

有專業網友出面表示銀行會在三點半關門「主要是卡在匯款」，因必須在下午四點半金資公司系統關閉前，將所有匯款傳票掃描送出，接著五點前辦理金庫入庫，所以三點半拉鐵門對銀行來說還是非常趕的。此外，帳務處理完後，可能還有業務開發、開會、商品推廣報告、新商品教學、業績檢討等，行員能準時六點下班已經非常幸運了。