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租屋族自己煮會比較省？ 網坦言：要一次煮3天份才省到

聯合新聞網 / 綜合報導
許多台灣人三餐幾乎都在外面解決。示意圖。記者鄭維真／攝影
許多台灣人三餐幾乎都在外面解決。示意圖。記者鄭維真／攝影

租屋族在家自己下廚耗時又費力，因此多數台灣人還是選擇在外解決三餐，日前一名網友就PO文表示自己近來對做菜感興趣，也覺得自己煮會比外食便宜，不過朋友卻對他說「要煮全家人的量才會省」，讓他大感疑惑。對此，許多網友就坦言「自己煮真的沒有省多少」。

網友在PTT八卦板PO文問大家「在台灣自己煮有比在外面吃省很多嗎？」網友表示近期他對做菜充滿興趣，也覺得比較省錢，某天朋友卻告訴他「煮全家人份就能省，但只煮自己的份，其實不會省多少」，因為台灣物價跟餐廳差距不大，除非不吃肉。

網友感到相當納悶「難道自己煮（一人份）真的沒有比較省嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱議，就有人回應到「一人份真的難，除非一次做很多餐份」、「一人沒有比較省，但煮自己喜歡吃的」、「買菜備料的時間都是成本，沒有比較省」、「外食就方便、省時間，不用整理清洗」、「最好一次煮三四天以上才會省」。

另外，也有網友認為台灣物價較貴，有網友就說「對，比較省沒錯，台灣外食真的便宜」、「台灣自己煮，真的貴」、「這差距差不多就是台灣跟美日的薪資差距」、「絕對貴，台灣魚肉真的不便宜」。

有網友PO文問「在台灣自己煮有比在外面吃省很多嗎？」，就有不少網友坦言「真的沒有省多少」。圖擷自PTT八卦版
有網友PO文問「在台灣自己煮有比在外面吃省很多嗎？」，就有不少網友坦言「真的沒有省多少」。圖擷自PTT八卦版

外食 省錢 租屋

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