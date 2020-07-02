好市多結帳「一物二刷」 過來人解釋：相信收銀員

你結完帳有查看明細的習慣嗎？美式量販店好市多(Costco)在全球擁有多間分店，更是台灣消費者購物的熱門選擇之一。但於1日有位網友在好市多購物時，結帳完卻發現消費明細中同品項商品被誤刷了兩次。

原PO於2日在facebook「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中發文說明，「ㄧ物二刷，我真的遇到了，提醒大家ㄧ定要再check一下」。並在貼文中附上誤刷的收據及退款明細，提醒網友結帳後務必再次確認消費總額是否有誤。

多數留言都希望消費者體諒結帳店員，並強調「有時候逼逼會連刷兩次，相信收銀員不是故意的，大家多注意一下~」、「通常都不是故意的，我5、6年前也遇過多刷，然後2、3年前遇到少刷」、「不是故意的居多！」。

而好市多結帳出現紕漏已不是第一次，有網友藉此分享自身的經驗，「我遇到的是，買貝果，刷成馬芬蛋糕」、「我有遇過同一個商品刷過兩次~我有及時發現馬上退刷」、「上次在高雄中華好市多也遇過一物二刷，還好店員有發現當場重新辦理結帳。」、「我在美聯社買一罐啤酒，結果變400多，因為店員刷成一箱......」。

對於結帳時頻繁誤刷的狀況，部分網友補充，對好市多在出口前安排清點商品數量的劃單人員感到質疑，「所以出口會核對到多刷的嗎？」、「依劃單速度我不信他捉的出來」、「門口的是虛張聲勢應付交差了事，虛晃一招！」。

為防範誤刷，大部分網友建議結帳後要主動檢查明細，「習慣結帳確認~沒煩惱」、「不管哪家店家，都有誤刷的可能，所以都要習慣性看一下！」、「錢是自己的，所有購物交易都是要認真確認明細的啦」、「我有遇過！要自己檢查清楚～」。