快訊

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

英放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多結帳「一物二刷」 過來人解釋：相信收銀員

聯合新聞網 / 綜合報導
有名網友在好市多購物時，結帳完卻發現消費明細中同品項商品被誤刷了兩次。 聯合報系資料照片／記者胡瑞玲攝影
有名網友在好市多購物時，結帳完卻發現消費明細中同品項商品被誤刷了兩次。 聯合報系資料照片／記者胡瑞玲攝影

你結完帳有查看明細的習慣嗎？美式量販店好市多(Costco)在全球擁有多間分店，更是台灣消費者購物的熱門選擇之一。但於1日有位網友在好市多購物時，結帳完卻發現消費明細中同品項商品被誤刷了兩次。

原PO於2日在facebook「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中發文說明，「ㄧ物二刷，我真的遇到了，提醒大家ㄧ定要再check一下」。並在貼文中附上誤刷的收據及退款明細，提醒網友結帳後務必再次確認消費總額是否有誤。

多數留言都希望消費者體諒結帳店員，並強調「有時候逼逼會連刷兩次，相信收銀員不是故意的，大家多注意一下~」、「通常都不是故意的，我5、6年前也遇過多刷，然後2、3年前遇到少刷」、「不是故意的居多！」。

而好市多結帳出現紕漏已不是第一次，有網友藉此分享自身的經驗，「我遇到的是，買貝果，刷成馬芬蛋糕」、「我有遇過同一個商品刷過兩次~我有及時發現馬上退刷」、「上次在高雄中華好市多也遇過一物二刷，還好店員有發現當場重新辦理結帳。」、「我在美聯社買一罐啤酒，結果變400多，因為店員刷成一箱......」。

對於結帳時頻繁誤刷的狀況，部分網友補充，對好市多在出口前安排清點商品數量的劃單人員感到質疑，「所以出口會核對到多刷的嗎？」、「依劃單速度我不信他捉的出來」、「門口的是虛張聲勢應付交差了事，虛晃一招！」。

為防範誤刷，大部分網友建議結帳後要主動檢查明細，「習慣結帳確認~沒煩惱」、「不管哪家店家，都有誤刷的可能，所以都要習慣性看一下！」、「錢是自己的，所有購物交易都是要認真確認明細的啦」、「我有遇過！要自己檢查清楚～」。

好市多 Costco 量販店

延伸閱讀

嚇瘋！透天厝樓上沒人卻常傳腳步聲 過來人解釋「原因」

知名牛排館外帶多收10%服務費？客疑算錯遭冷回：那是「餐具費」

店家推出「不會溺死的泳衣」銷售一空 網笑翻：超像米其林寶寶

日本爆紅！超夯考生「讀書神物」 網友實測：效率倍增

相關新聞

好市多結帳「一物二刷」 過來人解釋：相信收銀員

原PO於2日在facebook「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中發文說明，「ㄧ物二刷，我真的遇到了，提醒大家ㄧ定要再check一下」。並在貼文中附上誤刷的收據以及退款明細，提醒網友結帳後務必再次確認消費總額是否有誤。

女坐公車癲癇發作 遭婦狂吼：神經病別搭車

一名女網友在社群平台Dcard分享一段難過又溫馨的故事，原來她患有顳葉癲癇，某天她搭公車遇上一對夫婦帶著2名幼童上車，不料小孩不斷玩鬧還正面撞上她，這時她開始發生口吐白沫、耳鳴等症狀，該婦人竟直接罵她「神經病」，幸好車上乘客趕緊上前幫助她，才替她解危。

蟑螂爬過的生食還要嗎？ 網友：你的手細菌更多

在炎炎夏日中，面對無孔不入的蟑螂，相信是許多人心中的夢魘，但若有蟑螂爬到生食上，你會選擇繼續食用嗎？於2日在PTT的Gossiping版中，就有一位網友提問「發現蟑螂在袋子裡的白菜上爬，還能吃嗎」。

知名牛排館外帶多收10%服務費？客疑算錯遭冷回：那是「餐具費」

餐廳內用收10％服務費很常見，但是如果外帶也要收10％的錢你可以接受嗎？有網友反應和家人到台中知名牛排館用餐，看到明細後才發現外帶被收10％，和櫃台說明情況後卻被態度差的回應「是餐具費」，認為相當不合理，貼文一出也引起網友熱議。

扯！醉男失態尿灑高鐵車廂 網傻眼：行李全遭殃

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享搭高鐵遇到的超扯事件，就在6月30日她搭乘南下高鐵295車次時，「一名酒醉的乘客在行李放置處就地直接解放，那裡還有遭殃的行李......」如此誇張的行為令她相當傻眼。

拿10盤鮭魚壽司遭隔壁客酸「不懂吃」 老饕平反：CP值高

在外吃飯還要受到陌生人的指指點點，任誰都不會開心。有位網友PO文表示，近日他到迴轉壽司店吃飯，一口氣拿了十盤鮭魚，沒想到竟被旁邊的陌生女子偷酸「他不懂吃壽司」，讓網友超火大。

飯店人員列10項奧客行為吐怨氣 曝6月就有人凹國旅補助

7月1日安心旅遊補助正式上路，不過就有飯店人員透露端午連假時被旅客要求先給折扣後補證件申請補助，讓他聽了超無言，而他整理出10點被視為飯店奧客的離譜行徑也讓同業看了超有感。

他不解為何月薪23k不夠用 神解析連網友看了都搖頭

不少人有薪資低的困擾，不過一名網友卻認為月收入2萬3不租房不買房就能負擔生活開銷，不解為何有人抱怨23k不夠用，此文發出後不少網友虧他，「重點就是有房租，住家裡誰不會」、「生病就慘了」。

提款機上驚見「幸運發財金」 內行曝內幕急勸：千萬別碰

家中長輩都會告誡紅包不要亂撿，以免遭到厄運纏身。日前就有一名網友在提款機上發現一個寫著「幸運發財金」的紅包，讓他好奇詢問這有什麼作用，對此有網友分析背後內幕，更勸「千萬別碰！」

在膠囊旅館當大爺！日本奧客愛使喚人 台灣員工氣到想揮拳

不管身處哪個國家，奧客都讓人惱火。一名在日本膠囊旅館工作的台灣人，對一名難搞大叔到處管東管西、把工作人員當僕人的行徑大表不滿，基於以客為尊的服務理念，只能默默隱忍，但也讓他氣憤難耐的在社群網站上發洩「真想揍他一頓」。

宿舍整修驚見「1000元壓床底」 網笑：剛好拿去換三倍券

意外獲得的錢財千萬不要撿？有一名女網友在臉書社團「爆系知識家」表示最近公司宿舍在整修，當她回去時卻意外發現床下壓著1000元，讓她擔心這是不是什麼習俗？許多網友見狀後，紛紛搞笑回應「那是私房錢」、「剛好拿去換三倍券啦」！

活到30歲只領28K還一事無成該如何釋懷？ 網苦笑：你不孤單

不少人隨著年紀漸長，都會去一一檢視自己的人生規劃，以及從年輕時所作所為，是否有讓現在的自己生活過得更好，或獲得成就感。對此，就一名網友在PTT中PO文提到，自己現在活到30歲，但還只是個領28K的底層員工，名下也沒有任何不動產或是存款，看到周遭的同學幾乎都過得比自己好，於是他就好奇詢問廣大網友「30歲還一事無成該如何釋懷？」

熱門新聞

辣模PO海灘旅遊照 網驚：誇張罩杯才是真正「美景」

扯！醉男失態尿灑高鐵車廂 網傻眼：行李全遭殃

提款機上驚見「幸運發財金」 內行曝內幕急勸：千萬別碰

拿10盤鮭魚壽司遭隔壁客酸「不懂吃」 老饕平反：CP值高

店家推出「不會溺死的泳衣」銷售一空 網笑翻：超像米其林寶寶

國小生帶一根菜回家還要求煮成晚餐 媽媽看了超崩潰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。