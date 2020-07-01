飯店人員列10項奧客行為吐怨氣 曝6月就有人凹國旅補助

7月1日安心旅遊補助正式上路，不過就有飯店人員透露端午連假時被旅客要求先給折扣後補證件申請補助，讓他聽了超無言，而他整理出10點被視為飯店奧客的離譜行徑也讓同業看了超有感。

一位飯店人員在「爆怨公社」列出10點奧客的刁難行為，其中提到有民眾在6月端午連假期間辦理入住時向飯店人員要求使用安心旅遊補助，被提醒補助是7月才能開始使用時，對方竟然要求飯店先折價，等到7月補助開跑再跟她補資料登錄，行徑相當誇張，也讓原po直言「你當我傻？」。

其他令人厭惡的還有訂雙人房卻住4、5人，也有稱自己小孩還小不佔床，實際上卻都是國高中生，或硬要再多凹一份早餐、要求免費升等、VIP折扣，還有出現把騎樓當自己的停車場、明明全館禁煙卻要吸菸房、詢問入住飯店有沒有送名產、破壞各種飯店設備等讓人白眼的行為。

另外原po也提到，許多旅客會使用訂房網站預先訂房，不過有時候是他方平台出現問題導致訂房失敗，而不少人都誤解是飯店問題，讓他聽了不少客人的抱怨電話，因此他提醒訂完的當下務必再打電話向飯店確認是否有成功，以免事後出現問題責怪飯店。

文章一出網友也紛紛表示，「奇葩客真不少」、「連徦是奧客湧出的日子」、「奧客無極限」、「台灣人的素質每況愈下」，也有同業看了原po的文後相當感同身受。