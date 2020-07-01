提款機上驚見「幸運發財金」 內行曝內幕急勸：千萬別碰

家中長輩都會告誡紅包不要亂撿，以免遭到厄運纏身。就有一名網友在提款機上發現一個寫著「幸運發財金」的紅包，讓他好奇詢問這有什麼作用，對此有網友分析背後內幕，更勸「千萬別碰！」

昨（30）日一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見畫面中提款機上放了一個寫著「幸運發財金」的紅包，這讓他不禁好奇詢問「請問提款機上放這包是什麼意思呢？」照片曝光後掀起網友熱議，解答也讓原PO表示「還好我都沒碰，看到留言區我害怕了」。

貼文一出許多網友急勸原PO千萬別碰，「碰了就說你拿了它裡面的錢」、「這是找人轉運的，千萬不要碰」、「拿走就會有人報警說裡面有好幾萬」、「過運用的」，也有人說可能是冥婚用，「打開看看有沒有指甲跟頭髮就知道」。

此外，也有許多人認為可能是「借錢廣告」、「地下錢莊或詐騙集團的廣告單吧」、「裡面應該是貸款公司的資訊」、「詐騙新手法？！」、「打開就借貸廣告」。不過卻有網友表示應該只是「有人用無卡存款存自己的發財金，紅包袋忘記帶走」。