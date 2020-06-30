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台灣便利超商真是世界第一嗎？ 網曝一優點：台灣真第一

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，最近看到有外國人在YouTube上說到台灣的7-11是「世界第一」，但他卻對這番話感到不以為然。示意圖。記者何秀玲／攝影
一名網友PO文提到，最近看到有外國人在YouTube上說到台灣的7-11是「世界第一」，但他卻對這番話感到不以為然。示意圖。記者何秀玲／攝影

台灣便利超商市場競爭相當激烈，密度可說是世界第一，幾乎每走幾步路就會看見不同品牌的便利商店，就連外國人都對這樣的現象感到嘖嘖稱奇。而昨（29）日有一名網友在PTTPO文提到，最近看到有外國人在YouTube上說到台灣的7-11是「世界第一」，但他卻對這番話感到不以為然，並認為日本的7-11應該才是第一名，於是就好奇的詢問廣大網友「台灣的便利超商真的是世界第一嗎？」

原PO在文中表示，有外國人覺得台灣的7-11是世界第一，但他卻認為雖然自己是「井底之蛙」，應該也知道日本7-11才是世界第一，因此他就好奇詢問廣大網友「有沒有熟日本的鄉民可以來解釋一下？台灣的便利超商真的是世界第一？有沒有八卦？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，並紛紛留言回應，「台灣便利商店什麼都包辦了，當然世界第一」、「日本沒有像台灣一樣什麼都包，台灣才是真第一」、「如果說包辦，那台灣當然是世界第一沒錯」、「整體的便利性還是台灣吧，包辦太多業務了」、「以便利性來說確實是啊，但是品質上還是差日本一大截」、「台灣便利商店光包辦一大堆事，就世界無敵了」、「記得日本沒有代收帳單，所以還是台灣贏沒錯」、「綜合當然是台灣，每個店員都會18般武藝」。

不過也有網友認為，若是單論「熟食」的美味程度，還是日本大勝，「日本有現做的熟食，比台灣好吃多了」、「日本便利商店的休息區和廁所都比台灣乾淨」、「台灣超商東西很難吃，日本超商炸物直接贏」、「日本全家的炸雞很好吃」、「有炸雞和烤肉串才稱得上第一，所以日本的超商的確是第一」。

日本 超商 便利商店 PTT

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