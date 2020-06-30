北捷轉乘站誰最差？ 網狂怨它「站外轉乘」又暈又汗

新北環狀線開通屆滿半年，有民眾開始反映轉乘設計不佳問題，例如板橋站（板南線－環狀線）轉乘所需的步行時間就長達10分鐘。臉書粉專「台北點 Taipei.」昨(29日)也PO文問網友「北捷轉乘站中機制最好跟最差差的各是哪站呢？」貼文一出，網友們紛紛點名「板橋和景安最差」、「中正紀念堂站內只要走到對面轉乘超方便」。

臉書粉專「台北點 Taipei.」PO文發問，表示「就你經驗 ~ 北捷轉乘站中機制最好跟最差的各是哪站呢？」，就有民眾分享搭乘經驗提到「平行轉乘當然是最好的」，網友們狂讚「當然是站內轉乘又在旁邊的那種啊 ex:中正紀念堂、古亭、東門、西門（不過好像只有這4站在隔壁其他都在上下）」、「古亭、中正紀念堂、東門、西門等平行轉乘最好～」、「中正紀念堂站走到對面就好，車還會等轉車的人」。

臉書粉專「台北點Taipei.」PO文問網友覺得北捷設計的最好及最差的轉乘站分別是哪些？引起網友熱議。圖擷自 臉書粉專「台北點Taipei.」

網友們紛紛抱怨轉乘設計較差的站別，多數網友點名板橋站、新埔站等，認為要「走到站外轉乘」的設計最差，就有網友提到「最差的當然是景安 （轉到暈還流汗）」、「板橋站外轉乘感覺最差」、「板橋站一個四鐵共構的交通中心，兩捷運距離長就算了，偏又不設置站內轉乘，轉乘不方便」、「最差當然是站外轉乘又走很遠的那種ex:板橋（板南-環狀）」、「上次大熱天在新埔站外轉乘轉到懷疑人生」、「新埔/新埔民生站夏天要走出來曬太陽，覺得熱」。

另外，也有網友提到「南京復興走到懷疑人生」、「南京復興站從地面層到綠線月台，動線超差」、「文湖線的轉乘都讓人走到厭世」、「松江南京肯定第一，整個超麻煩」、「松江南京站，不看指標真的會迷路的車站」。