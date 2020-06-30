快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷轉乘站誰最差？ 網狂怨它「站外轉乘」又暈又汗

聯合新聞網 / 綜合報導
新北環狀線「板橋站」位於四鐵共構，不同於一般捷運站，屬於站外轉乘。記者張曼蘋／攝影
新北環狀線「板橋站」位於四鐵共構，不同於一般捷運站，屬於站外轉乘。記者張曼蘋／攝影

新北環狀線開通屆滿半年，有民眾開始反映轉乘設計不佳問題，例如板橋站（板南線－環狀線）轉乘所需的步行時間就長達10分鐘。臉書粉專「台北點 Taipei.」昨(29日)也PO文問網友「北捷轉乘站中機制最好跟最差差的各是哪站呢？」貼文一出，網友們紛紛點名「板橋和景安最差」、「中正紀念堂站內只要走到對面轉乘超方便」。

臉書粉專「台北點 Taipei.」PO文發問，表示「就你經驗 ~ 北捷轉乘站中機制最好跟最差的各是哪站呢？」，就有民眾分享搭乘經驗提到「平行轉乘當然是最好的」，網友們狂讚「當然是站內轉乘又在旁邊的那種啊 ex:中正紀念堂、古亭、東門、西門（不過好像只有這4站在隔壁其他都在上下）」、「古亭、中正紀念堂、東門、西門等平行轉乘最好～」、「中正紀念堂站走到對面就好，車還會等轉車的人」。

臉書粉專「台北點Taipei.」PO文問網友覺得北捷設計的最好及最差的轉乘站分別是哪些？引起網友熱議。圖擷自臉書粉專「台北點Taipei.」
臉書粉專「台北點Taipei.」PO文問網友覺得北捷設計的最好及最差的轉乘站分別是哪些？引起網友熱議。圖擷自臉書粉專「台北點Taipei.」

網友們紛紛抱怨轉乘設計較差的站別，多數網友點名板橋站、新埔站等，認為要「走到站外轉乘」的設計最差，就有網友提到「最差的當然是景安 （轉到暈還流汗）」、「板橋站外轉乘感覺最差」、「板橋站一個四鐵共構的交通中心，兩捷運距離長就算了，偏又不設置站內轉乘，轉乘不方便」、「最差當然是站外轉乘又走很遠的那種ex:板橋（板南-環狀）」、「上次大熱天在新埔站外轉乘轉到懷疑人生」、「新埔/新埔民生站夏天要走出來曬太陽，覺得熱」。

另外，也有網友提到「南京復興走到懷疑人生」、「南京復興站從地面層到綠線月台，動線超差」、「文湖線的轉乘都讓人走到厭世」、「松江南京肯定第一，整個超麻煩」、「松江南京站，不看指標真的會迷路的車站」。

北捷 新北 捷運

延伸閱讀

路邊「天價」水果攤3顆水蜜桃要710 內行網揭真相：容易被騙

捷運佔兩位！嬤「口罩當眼罩」睡翻 她怒：是在哈囉

台灣國內旅遊物價水準比國外高？ 網友一面倒：住宿真的貴

台灣哪裡適合獨自旅遊？ 網友點名「3縣市」：玩整天不無聊

相關新聞

載阿嬤問路不僅撞衫還撞臉 網笑：會不會載錯人？

偶爾走在路上會發現，旁邊的人跟你穿了一件一樣的衣服、背了同款包包，或是穿了同樣的限量經典鞋，撞衫、撞包、撞鞋時有所聞，但你有聽過兩個陌生人不只撞衫還撞臉的嗎？

北捷轉乘站誰最差？ 網狂怨它「站外轉乘」又暈又汗

新北環狀線開通屆滿半年，有民眾開始反映轉乘設計不佳問題，例如板橋站（板南線－環狀線）轉乘所需的步行時間就長達10分鐘。臉書粉專「台北點 Taipei.」昨(29日)也PO文問網友「北捷轉乘站中機制最好跟最差差的各是哪站呢？」貼文一出，網友們紛紛點名「板橋和景安最差」、「中正紀念堂站內只要走到對面轉乘超方便」！

到底叫「車輪餅」還是「紅豆餅」？網友正名大亂鬥

車輪餅是從小吃到大的小點心，口味也從最基本的紅豆、奶油、蘿蔔絲，發展出芋頭、抹茶、馬鈴薯、泡菜豬等越來越多元的口味，上班族的下午茶時段或是逛街時來上一顆，身心靈都獲得滿足。不過，這樣的小點心，除了一般人所熟知叫「車輪餅」、「紅豆餅」外，你知道還有許多不同的名稱嗎？

台北人不愛搭火車？ 網曝心聲：搭火車像要出遠門

台北市交通便利，到哪幾乎只要捷運轉乘公車就可以抵達，一名網友今（30）日在PTT八卦板發文表示「台北人是不是比較不會搭火車」？該文引起網友熱議，多數網友表示台北人確實不愛搭火車，搭火車就像要出遠門，而且「搭捷運不用事先查班次方便多了」。

她到百元理髮店被剪得像「狗啃」 網勸：不要給不認識的剪

髮型會大大影響一個人的外型，就連個性可能也會因髮型而有所改變，因此大部分的人要剪髮時，都會給自己信任的髮型設計師操刀，就是為了避免「悲劇」發生。不過今（29）日卻有一名女網友在PTT中PO文提到，自己去了媽媽推薦的百元理髮店剪頭髮，沒想到剪完之後原本的頭髮卻變得跟「狗啃的」一樣，讓她只能崩潰大喊「真的怕了百元理髮！」

父堅持買七人座休旅車他超苦惱 網分享感人故事解析

有些人會認為七人座休旅車小家庭坐滿的頻率低，但有網友的父親卻相當執著購買七人座，讓他不禁在網路發文問該如何勸退父親的念頭，不過卻意外讓一名網友的感人故事曝光，並指出為什麼父親堅持買七人座的可能原因。

換顆水龍頭要價5000元 內行網友分析：要看功能性和品牌

家中設備若是年久失修，就會產生很多問題，這時就必須找專業的師傅來維修，不過維修的價錢也會依設備品質的高低而有所差異。對此，日前就有一名網友在《 Mobile01 》中PO文提到，他最近時常在客廳聽到水龍頭「滴滴答答」的聲音，仔細查看後才發現原來是水龍頭漏水，於是他就立刻打電話給附近的水電師傅來維修，沒想到就在要報價時，換一顆水龍頭要5000元，這讓原PO感到相當傻眼直呼「換一個水龍頭5000至於嗎？」

夜市撈烏龜拿20支網子 結帳「共一千元」她臉都垮了

一位民眾日前到台北某觀光夜市的撈魚店家撈烏龜，卻在沒問清楚價格的情況下，向店家拿了5籃共20隻的網子，沒想到在結帳時老闆居然收取居高達1千元的費用，讓她聽到超錯愕，最後也只能認命付錢。

炸雞沒吃完又不冰 隔夜驚見蛆蟲在肉裡蠕動

夏天不只為大地帶來酷熱天氣，更是腸胃「中招」的高峰期，皆因細菌病毒最愛在濕熱環境繁殖。台灣有網民近日分享恐怖片段，稱日前買了一桶炸雞，吃不完又忘了放進雪櫃保存，隔天打算再食時，驚見雞肉及炸皮之間有多條白色小蟲正在蠕動，畫面極為恐怖，令他嚇得直呼：「可能這一年內都不會再吃炸雞了！」

網紅霸占健身器材直播30分鐘 男用一招反擊網友讚爆

疫情時期更突顯強身健體的重要性，健身房重開後都門庭若市，不過有人去健身室的目的可能不為做運動。有男網民日前去健身室時，卻見到上了全妝的網紅霸佔器材做直播，整整半小時都沒有進行任何操練，他忍不住發聲詢問對方還要霸多久，不料網紅未有收歛。最後男子假裝先退下，其後再來一招反制，獲不少網民激讚。

副駕做什麼最討厭？網一面倒認做「碎碎唸」最煩

自駕出遊駕駛相當辛苦，必須長時間專注精神開車，通常坐在隔壁的副駕駛座會與駕駛聊天，避免駕駛睡著。有網友詢問「最討厭副駕做什麼？」對此，網友一面倒認為是「指揮」，有人表示「指揮真的很煩，怎麼不自己開？」、「在旁邊一直碎碎唸」、「指揮，慘的是還指錯路，還嘲諷我走錯路」。

為何水煮餐都賣超貴？ 網曝1高價關鍵：食材等級要夠

現代人追求健康飲食，都會希望3餐能夠少油、少鹽，不過上班族平時忙碌，因此沒時間為自己準備這些水煮餐盒，然而又想維持身體健康時，餐飲業者也就嗅到商機，不少主打水煮餐盒的便當店也就相繼出現，但仔細觀察會發現一般水煮餐盒都不便宜，甚至還要100多元起跳。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現水煮便當，食材跟一般便當店用的其實差不多，而且也只有用水燙過和加鹽巴，但都可以賣到很高昂的價格，因此他就好奇的詢問廣大網友「水煮餐是不是都賣超貴？」

熱門新聞

她到百元理髮店被剪得像「狗啃」 網勸：不要給不認識的剪

換顆水龍頭要價5000元 內行網友分析：要看功能性和品牌

IKEA外帶店「銅板早餐」只要49元 網大推：CP值超高

父堅持買七人座休旅車他超苦惱 網分享感人故事解析

台北人不愛搭火車？ 網曝心聲：搭火車像要出遠門

好市多「隱藏版」食物散發出神秘怪味 網大讚：必買商品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。