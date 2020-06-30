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台北人不愛搭火車？ 網曝心聲：搭火車像要出遠門

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市佈滿捷運、公車路線，交通相當便利。捷運示意圖／聯合報系資料照片
台北市佈滿捷運、公車路線，交通相當便利。捷運示意圖／聯合報系資料照片

台北市交通便利，到哪幾乎只要捷運轉乘公車就可以抵達，一名網友今（30）日在PTT八卦板發文表示「台北人是不是比較不會搭火車」？該文引起網友熱議，多數網友表示台北人確實不愛搭火車，搭火車就像要出遠門，而且「搭捷運不用事先查班次方便多了」。

有網友在PTT八卦板發文問網友「台北人是不是比較不會搭火車」，他表示自己是萬華人，從小就常搭火車去基隆找阿祖，直到長大後認識其他台北人，才發現有人沒搭過火車，而且還有人搭錯方向從此蒙上陰影，明明搭火車超方便又便宜，「不懂其他台北人怎麼不會搭火車，有沒有卦？」

有網友發問「台北人是不是不愛搭火車？」引發網友熱議。圖擷自PTT八卦板
有網友發問「台北人是不是不愛搭火車？」引發網友熱議。圖擷自PTT八卦板

貼文吸引大批網友討論，有網友表示，「台北人很會搭公車和捷運，最弱的是開車騎車，火車介於中間」、「不只不太會搭火車，也不太想考汽機車駕照」、「台北要搭火車就是要出遠門的感覺」、「看要去哪吧，市中心的點就都以捷運公車為主啊」、「台北人從小到大沒搭過公車的很多」。

另外，還有網友留言提到「捷運基本不會誤點」、「捷運不用看時間方便多了」、「火車站點很少啊」、「（火車）是比捷運便宜，但班次沒捷運多啊」、「光不用事先查班次就方便多了好嗎」、「捷運比較乾淨啊！」、「火車常誤點，時間不好估算，做為上班通勤工具，穩定是很重要的因素」。

捷運 公車 火車站

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