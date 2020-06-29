她到百元理髮店被剪得像「狗啃」 網勸：不要給不認識的剪

髮型會大大影響一個人的外型，就連個性可能也會因髮型而有所改變，因此大部分的人要剪髮時，都會給自己信任的髮型設計師操刀，就是為了避免「悲劇」發生。不過今（29）日卻有一名女網友在PTT中PO文提到，自己去了媽媽推薦的百元理髮店剪頭髮，沒想到剪完之後原本的頭髮卻變得跟「狗啃的」一樣，讓她只能崩潰大喊「真的怕了百元理髮！」

原PO在文中表示，今天自己「鬼迷心竅」去了媽媽推薦的百元理髮店剪頭髮，以為阿姨手起刀落，看似很有經驗的樣子，不料剪完過後居然跟狗啃的一樣，讓原PO難過到睡不著覺。從照片中可見，原本應該要呈現平整的髮尾，竟然被剪得參差不齊，甚至還隨便亂翹。最後原PO也透露，媽媽看到自己被剪成這樣，還和她說「很好看，現在很流行」，讓她不禁無奈直呼「不知道這是真安慰還是怎樣？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「100塊剪髮真的不要強求太多，就當踩雷一次」、「百元剪髮真的不能信」、「之前也是去給百元剪髮剪，想說要省錢，沒想到整頭剪壞掉，後來還是又花錢去好一點的，根本得不償失」、「短髮真的不要給不認識的剪，會很悲劇」、「如果是我，會直接哭暈在廁所」、「之前有同事也是去給百元剪髮剪，結果還真的剪壞，自己又看不出來，後來拍照下來後才恍然大悟」。不過也是有些網友給原PO安慰「不差阿，只是太短了」、「還不錯啊」、「其實也很有特色啊」。