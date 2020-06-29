父堅持買七人座休旅車他超苦惱 網分享感人故事解析

有些人會認為七人座休旅車小家庭坐滿的頻率低，但有網友的父親卻相當執著購買七人座，讓他不禁在網路發文問該如何勸退父親的念頭，不過卻意外讓一名網友的感人故事曝光，並指出為什麼父親堅持買七人座的可能原因。

一位網友在ptt發文表示，因為家裡最近打算換新車，但爸爸相當執著買七人座，而媽媽和自己則是很排斥七人座，主要是因為七個人坐滿的頻率大概只是五年一次，甚至想提議之後有需要七人座的車時用租的就好，況且買小台一點的車也比較好停車，因此發文詢問網友如何勸退爸爸別買七人座。

不過此文卻意外釣出一名網友感人回應，這名網友說他的父親是為了讓小孩有更大的坐車空間，及全家一起出遊的機會，在存到一筆錢後就換了一台歐系七人座，隨著孩子漸漸長大各自成家，爸爸為了讓孩子及孫子回老家時能夠一起出遊，即便一年七人滿載的機會不多，在選購新車時仍然堅持挑選七人座轎旅車，有時候也會和媽媽兩人就開著七人座的車隨興的旅遊，若沒有便宜的旅館，就會睡車上。

這名網友表示，雖然後來爸爸被診斷出直腸癌四期，五個月後就走了，但他永遠記得爸爸總在他回老家時興奮的跟他分享，他的太太在車上舒服睡著時的模樣，以及追問孩子及孫子們，坐他的車一起出遊好不好玩，並露出得意的笑容，所以他認為這或許就是為什麼他的爸爸堅持買七人座車的原因。

而不少網友看了之後也紛紛表示，「嗚嗚嗚難怪我爸吵著要買小巴」、「買車從來就不只是買個工具，全家出遊的記憶，無價！」、「想買七人座的爸爸，想的都一樣」，還有網友直呼「你這樣我都要賣車換大車了」。