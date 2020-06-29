夜市撈烏龜拿20支網子 結帳「共一千元」她臉都垮了

一位民眾日前到台北某觀光夜市的撈魚店家撈烏龜，卻在沒問清楚價格的情況下，向店家拿了5籃共20隻的網子，沒想到在結帳時老闆居然收取居高達1千元的費用，讓她聽到超錯愕，最後也只能認命付錢。

有網友在「爆怨公社」發文，原本是計畫到夜市吃鐵板燒，卻因恰巧遇到人潮較多的時段，就決定先到撈魚的店家打發時間兼等待，不過剛好撈魚區都有人，所以店家就問「撈烏龜好不好」，原po沒想太多就答應了。

十分鐘後鐵板燒的老闆打電話向原po說已經有位子，原po便決定趕緊結掉撈烏龜的錢去吃飯，不料當他向店家詢問價錢時，對方卻回「這樣是1千元」，讓他當場超傻眼。原po表示他拿了5籃共20支網子居然就要價1千元，雖然覺得不合理但也責怪自己事前沒問清楚價格，直呼自己真是被當傻子。

文章一出，網友紛紛留言表示，「老闆把客人當龜來玩」、「我傻眼欸1000？還好我對這個沒興趣」、「嚇死人，一支50元土匪店吧」，但也有人認為，「一籃4支撈網200元，平均一支網子50元，『觀光夜市』這個價格也還好，畢竟觀光夜市租金超貴的」。