粽子吃不完有撇步 她秀出這道創意料理讓網友驚艷

端午節就是要吃粽子，但粽子熱量高又不易消化，因此許多人都只嚐個幾顆解口慾之腹，不過如果粽子太多吃不完怎麼辦？一名女網友在臉書PO出照片表示，小時候阿嬤常常將粽子煎得像鍋巴一樣焦焦的給她吃，讓她印象深刻，只不過長大結婚後再試著做這道料理，卻讓婆婆看得很好奇。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道她試著將粽子切成一片片下鍋煎，但婆婆看了卻很訝異，還問她「還可以這樣吃喔？」原PO表示因為小時候阿嬤常常將粽子切片，然後煎得「赤赤的」像鍋巴一樣就很好吃，而且作法相當簡單，讓她一吃就愛上。原PO還貼出自己煎的成品照片，只見盤子裡擺放著一片片切成片狀的粽子，煎得金黃色又帶有焦黑，看起來相當可口。

貼文一出引起熱烈討論，許多沒吃過的人都相當好奇，「第一眼以為是小時候常吃的炸年糕」、「我媽媽是煎糯米腸，口感應該和這差不多吧」、「我以為是煎甜糕」、「感覺很好吃，阿嬤都是創意無限，端午節的肉粽還在冷凍庫，就來試試看」、「沒吃過也沒看過，但我下次宵夜會來挑戰看看」、「原來粽子還能這樣吃，受教了，謝謝」、「沒看字還以為是蘿蔔糕欸」。

而品嚐過的網友則大讚真的很好吃，「我阿嬤常常這樣用給我吃」、「小時候媽媽有這個做法，只是現在會覺得油」、「我小時候有吃過，粽子吃不完，老爸會這樣煎的恰恰給我們吃」、「這樣煎到『赤赤』真很香又好吃！芋粿也是一樣，煎吃起來很香又容易飽」、「嫁南部婆家，也是這樣吃法，煎恰恰很好吃」、「我會請太太整顆煎，把表面都煎得恰恰的，超好吃」、「北部粽煎不出這樣味道，一點要南部才有，而且花生更香」。