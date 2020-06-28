違規左轉遭攔！她拿「一疊證明」警開勸導單 原因逼哭1.6萬人

日前有名媽媽表示，孩子去世當天，她恍神騎車回家，結果不小心違規左轉被警察攔下，不過對方了解她的處境後，只有開勸導單並暖心提醒騎車小心，簡單一舉動讓她感動萬分，貼文曝光後，引來1.6萬人留言打氣。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文回憶，孩子去年當天使那天，自己載著行李從醫院回家，一路上恍恍惚惚，眼睛餘光跟著前車走，對方轉彎自己也轉彎，隨後就被一名警察攔下「妳剛剛沒兩段式左轉妳知道嗎？證件給我」，原PO表示，當下不知道為什麼，便拿出死亡證明書，警察看了說「心情不好也要注意安全，這樣很危險知道嗎？有身份證嗎？」

不過當她準備簽名時，發現警察開的不是罰單而是勸導單，「妳也不是故意的，我開勸導單就好，不用罰錢」，接著提醒「妳這個後視鏡已經沒鏡子了，要是我其他同事看到也要開罰單，這一項挺貴的要一千左右，快去裝喔！小心騎車」，簡單一席話讓她內心感到無比溫暖「謝謝暖心警察，雖然我不記得你名字，但是祝福你平安健康」。

貼文引來網友們熱議，「我也曾經碰過很好的警察，時間能慢慢平復傷痛的」、「媽媽加油」、「加油，天使寶貝會希望妳好好生活的」、「第一句話鼻子就酸酸的，自從為人父後，越來越能體會」、「加油，要替孩子好好活下去」、「要被警察暖哭了」、「淺淺的文字卻好揪心，媽媽加油」、「看完妳的貼文怎麼有點想哭的感覺」。