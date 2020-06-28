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台灣國內旅遊物價水準比國外高？ 網友一面倒：住宿真的貴

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現現在國內觀光景點的物價水平比國外來得高，這樣的現象讓他感到相當意外，於是就好奇詢問廣大網友「國旅物價水準是不是很高啊？」示意圖。 記者林伯東／攝影
一名網友PO文提到，他發現現在國內觀光景點的物價水平比國外來得高，這樣的現象讓他感到相當意外，於是就好奇詢問廣大網友「國旅物價水準是不是很高啊？」示意圖。 記者林伯東／攝影

疫情期間民眾為了避免群聚感染風險，幾乎都待在家裡不敢出門，不過隨著國內疫情趨緩，大家都在端午連假期間把握出遊好時機。不過昨（27）日卻有一名網友在PTT上PO文提到，他發現現在國內觀光景點的物價水平比國外來得高，這樣的現象讓他感到相當意外，於是就好奇詢問廣大網友「國旅物價水準是不是很高啊？」

原PO在文中表示，端午連假時他到國內的一些觀光景點玩，在旅遊的過程中他發現國內的觀光景點物價水平比國外高，他認為不論品質的高低，光是在觀光地區的物價就相較國外許多國家都來得高，對此他甚至還懷疑的說道「現在發現算是很晚了嗎？」並接著問道「難道是我的錯覺嗎？」希望網友能替他解答。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，並紛紛留言回應「台灣的住宿費真的超級貴」、「物價還好，但住宿費很貴這倒是真的」、「其實去花東4天花的錢，比大阪還貴」、「台灣的住宿業者真的很敢開價，同樣價錢日本都可以住到更好的，人家的薪水還是台灣的2-3倍」、「還在國旅的真的是盤子」、「在台灣就一日旅遊，然後不要住宿」、「觀光區物價是真的快跟都市區一樣了，只好找連鎖店消費，住宿是真的貴」。

也有網友分析其中原因，「觀光區的物價之所以會貴，是因為業者只想賺客人一次」、「觀光區或是住宿那些的，本來就是賺一次性遊客的錢，所以通常都很貴，而且外國觀光客也都很願意掏錢購買」。

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