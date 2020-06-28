台灣哪裡適合獨自旅遊？ 網友點名「3縣市」：玩整天不無聊

台灣旅遊多元豐富，各個縣市都有熱門景點，然而有網友好奇詢問「哪裡適合自己出去玩」，貼文立刻掀起熱議，其中有「3個縣市」被最多人點名，去過的人直呼「一整天下來都不無聊」。

原PO在PTT發文表示，即將要放暑假，除了找打工、看書外，也想自己去外縣市旅遊，如果不開車、騎車的話，「我目前想的是台中，因為聽說公車很方便，桃園也可以，離我所在的新北算相對近的外縣市，但最想去屏東海生館，記得有接駁車的樣子，大家可以提供其它縣市或旅遊地點給我嗎？」

對此，網友認為「台中」、「台南」、「花東」適合獨自出遊，「台南的中西區一帶是老城區，景點很多」、「推台南，擁有自然景觀、歷史人文、美食都有」、「我第一次一人旅行就是台中，公車非常方便」、「推花蓮，單人住宿好找又優質」、「花蓮很讚，搭台灣好行可以到許多知名景點」、「台中可以搭配公車玩，而且幾乎不用車錢」、「台南東西便宜景點又多」、「花東不用開車也能玩，一整天下來都不無聊」 。

另外也有人推薦不同縣市，「高雄可以靠捷運搭配走路逛街，或者搭輕軌穿越高雄各種不同的區域」、「認真回彰化鹿港超好玩」、「高雄交通算很便捷，山景海景都容易到」、「新竹不錯啊！東西多又可以逛街」、「上次自己去嘉義玩，覺得還不錯」。