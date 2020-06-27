捷運前水果攤3顆水蜜桃710元 網友揭路邊攤「天價」騙術

又香又甜的水蜜桃是許多大人小孩都愛吃的水果之一，不過水果的價錢都會依照當季的產量及稀有程度來定價，因此價格都會有所不同。對此，日前一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文到路邊水果攤買了3顆水蜜桃，沒想到她拿出千元大鈔要給老闆找後，對方竟然只找回300多塊，這樣算下來等同於3顆水蜜桃就要價700多元，讓原PO不禁無奈直呼「3顆710，我是被詐了嗎？」

原PO在文中提到，近日她出捷運站，剛好看到附近有路邊水果攤在賣水蜜桃，於是便好奇的走過去看價錢，一開始老闆向原PO表示「一斤580，買8顆就算520」，因此原PO最後決定只買3顆，老闆說總共是410元。但怎料原PO拿出1010元要給老闆找錢時，對方卻只找她710元，等同於一顆水蜜桃就要超過200元，原PO當下感到相當傻眼，並回頭問老闆「你剛說多少」，對方卻理所當然的回覆「710元」。最後原PO也只能苦笑的說道「回家看著這3顆水蜜桃，連朋友都說我被拐了，以後真的不要再自己買水果了！」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，並紛紛留言回應「難道這是鑲金的水蜜桃嗎」、「3顆710的水蜜桃，真的被坑了」、「吃了裡面包金箔嗎」、「好市多一箱12顆也才600多，真的被騙了」、「裡面可能有珍珠吧，實在太誇張了」、「這個價格真的不是普通的高，水蜜桃真的沒那麼貴」。

也有不少網友提出建議，「不要隨便在路邊攤問價錢，很容易被騙，想吃水果，可以到全聯看看，裡面很多可挑選，而且到處都有全聯，東西也不貴」、「路邊水果攤有很多都很雷，雷了2、3次後就不在路邊水果攤買水果了，哪怕是最難雷的百香果、橘子、芭樂也一樣」、「真的不要買路邊的水果攤，尤其是捷運站出來的那種，那種最容易坑人，因為他們一天也就幾個人光顧而已，而且水果品質通常很差，之前還買過1顆600的水蜜桃」。