他好奇20年來哪種食物漲價最多？ 網友點名這3樣回不去了

隨著時代的進步，許多東西的價格也逐漸上漲，再加上薪資停滯不前，讓許多人覺得物價越來越貴，一名網友貼文寫道一樣東西許多人賣，但價格卻都有不同，有人賣的便宜也有人賣的貴，這讓他好奇的想問「20年前到現在，哪種食物漲價最多？」

原PO在PTT表示看到有人說鹹酥雞漲價讓他不以為然，他舉自己家附近的鹹酥雞店為例，20年前1份30元，現在價格依舊沒變，但卻有很多食物的價格漲了很多，甚至回不去了，「一碗麵有人賣20元，也有人賣40元，重點是兩家店環境地段差不多。同樣的，一個包子有人賣10元也有30元，一個肉粽有人賣15元也有35元」，原PO想問為何用餐環境差不多，價格差那麼多？這20年來漲最多的食物是哪些？

貼文引來網友們的熱議，「超商泡麵」、「麵包，現在小小一個都要40」、「牛肉麵，以前吃過60元的半筋半肉牛肉麵」、「龍蝦，20年前辦桌用的一隻200，現在800以上，還不一定有貨」、「冰棒，以前5塊，現在40」、「漲價最多一定是糖果，起碼漲了兩三倍」、「甜不辣，以前20元6片，現在一片10元」。

還有許多網友點名珍奶、雞排、車輪餅這3種美食漲最多，「以前珍奶中杯3杯50」、「珍奶，25變70」、「珍奶以前1杯25，現在一杯很貴」、「雞排啊，以前25、30，現在70」、「當然是雞排，隨便一塊就是一個便當的錢」、「車輪餅，以前10元3個，現在1個15~75都有，漲5~25倍」、「車輪餅+1，真不知怎麼漲的」、「車輪餅也很莫名其妙」、「車輪餅就搞一堆奇怪的口味」、「車輪餅以前3個10塊，現在1個10塊甚至更貴」。