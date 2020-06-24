中衛口罩超夯民眾瘋搶購 網友曝光鍾愛原因
口罩開放自由買賣後吸引不少人紛紛瘋搶下訂，其中中衛口罩更是受大家注意，有網友不禁好奇問「為何大家愛買中衛口罩」，而其他網友則指出顏色和花樣是搶購原因。
一名網友在「口罩現貨資訊台灣製造MIT口罩交流」好奇詢問，「為什麼大家都鍾情中衛口罩」，原po表示家人是有花粉症，在疫情之前都會在藥局買口罩，通常藥局賣什麼就買什麼，所以以前只知道「健康天使」、「順易利」和「摩戴舒」，因此他不是很能理解為何大家會如此執迷於中衛品牌。
貼文一出，不少人是因為「顏色和花樣」所以搶購中衛口罩，「我喜歡買中衛也是因為顏色！」、「中衛也因大廠，花樣多，品質好」、「因為彩色才搶的啦」、「中衛是顏色種類比較多」，也有人說，「我疫情之前都買中衛」、「因為之前都在好市多買，習慣了」。
但也有網友表示自己並不在意品牌，「完全不認識任何口罩品牌，在我眼裡就只是口罩」、「完全不認識任何口罩品牌，在我眼裡就只是口罩」、「幹嘛一定要中衛」。
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