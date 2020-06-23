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捷運佔兩位！嬤「口罩當眼罩」睡翻 她怒：是在哈囉

聯合新聞網 / 綜合報導
老婦人「口罩當眼罩」打瞌睡，網友怒批「眼睛業障重」。圖擷自facebook
老婦人「口罩當眼罩」打瞌睡，網友怒批「眼睛業障重」。圖擷自facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情趨緩，民眾在室外戴口罩的比例降低，但搭乘大眾運輸仍須佩戴。日前有女網友在捷運上發現一名老婦人霸佔兩個位子，當她視線往上整個怒火中來，因為對方竟將「口罩當眼罩」，完全沒有防疫作用，讓她氣到直呼「妳是覺得旁邊站的人都是塑膠做的？」

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，搭捷運發現一名阿嬤佔用2個位子，讓她不滿地說「旁邊那個位子上面都是她的東西，是在哈囉！妳不知道台北人口密度很高，需要座位的人很多嘛！」

照片中可見，老婦人將口罩戴到眼睛上，嘴巴只遮到上唇位置，大大降低預防病毒傳染的作用，讓她傻眼直呼「口罩戴這樣，是覺得自己眼睛業障重，妳覺得旁邊站的人都是塑膠做的，生活在台灣是太幸福了膩」。

對此，其他網友留言表示，「在觀落陰嗎？」、「眼不見為淨」、「自己馬賽克臉」、「我快笑到肚子痛了」、「自己也知道沒臉見人」、「很想拉起來彈臉」、「我都直接坐，不拿走你家的事」、「經典的裝睡的人叫不醒」。

口罩 捷運 新冠肺炎 COVID-19 爆怨公社

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