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奧客買早餐嫌食物都冷了 老闆吩咐店員用一招反擊

聯合新聞網 / 綜合報導
奧客早餐店點餐不斷嫌棄，老闆用一招反擊。示意圖。特約記者游婉琪／攝影
奧客早餐店點餐不斷嫌棄，老闆用一招反擊。示意圖。特約記者游婉琪／攝影

服務業時常遇到奧客無理要求，有位早餐店老闆日前就碰上一位熟客不斷抱怨店內餐點都是冷的，還要求是熱食才買單，之後店家便給了煮滾的紅茶以滿足對方鍾愛熱食的要求，不過還是遭他嗆「是要把我燒死，是故意的嗎？」。

有早餐店業者在「爆廢公社表示，日前營業時有位熟客到店裡點餐，沒多久就開始連續嫌棄抱怨說「阿你家的三明治怎麼都是冷滋滋的，我喜歡吃熱的」、「那個煎台現在煮起來的抓餅蛋給我一個，但是那個冷了我不要那一塊，我要新煮一個燒的。」老闆聽聞後只是心裡碎唸著就也不予理會。

沒想到對方接著又向他指名要一杯「熱」紅茶，老闆一聽便趕緊吩咐店員妹妹把裝好的溫紅茶拿去鍋裡煮滾加熱再拿給客人，不料客人喝了一大口後就大聲嗆聲，「怎麼那麼燙，是要把我燒死嗎？你們是故意的嗎？」還批評店家做生意態度極差。

對於客人的指控店家也不諱言直言「我就是故意的」，而老闆也指出這位客人跟了有10年，個性就是這樣，是本店最不受歡迎的熟客。另外也有網友分享自己的遭遇說，「超懂你的感受，我們家也是做吃的，我有時候想跟奧客說拜託你不要來」、「以前在超商上班遇到一群大嬸要微波牛奶，一直交代要熱一點又很機車，每個我都微波到牛奶滿出來，然後就看到他們邊喝邊說燙」。

爆廢公社 奧客

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