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他幫同事訂新口味便當打開後超傻眼 網友震驚：像廚餘

聯合新聞網 / 綜合報導
幫同事改訂便當卻發現配菜超少還要價70元。圖片來源／ facebook
幫同事改訂便當卻發現配菜超少還要價70元。圖片來源／ facebook

午餐吃什麼好煩惱，有網友因為見到便當宣傳單便決定幫同事換新口味，沒想到便當送到後發現配菜相當不豐富，甚至連肉片都只有三片，更誇張的是竟然還要價70元，讓他看了超震驚，而網友也紛紛表示，這便當看起來像廚餘

有網友在「爆怨公社發文提到，因為在機車上看到某便當店的宣傳單，於是便決定要給同事們換個新的便當口味，沒想到便當送到後，對方說因為裡頭沒豆乾所以原定價75元的便當再扣5元，不過當原po打開後發現配菜相當少，裡頭居然只放兩三片烤肉，及兩片絲瓜和幾根竹筍點綴，讓原po看了超傻言直呼，「太誇張我對不起同事」。

貼文發出後，不少網友紛紛表示，便當看起來像吃剩的，「這是隔夜菜嗎」、「菜真的很少」、「這樣我不行」、「這很像吃剩的廚餘」、「很像廚餘桶」，還有人說，「同事應該傻眼了，會不會以為是你要弄她」。

但有眼尖網友懷疑說，「不是被偷吃了呀？白飯上都有醬汁的印子，感覺本來有放東西，後來才拿掉的」、「這是被偷吃吧」、「吃過的一樣」，也有人表示，「這種電話便當幾乎都雷」、「根本是回收便當吧，你應該去該地址看看是不是真的有這家店」。

便當 爆怨公社 隔夜菜 廚餘

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