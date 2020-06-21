大樓電梯突「碰」一聲停住 他將門打開一看嚇傻

房子屋齡大了，肯定會遇到一些故障受損的問題，若是沒有定期修繕，恐怕就會釀成危險的後果。日前就有一名網友在PTT中PO文表示，自己某天到客戶住家拜訪，沒想到在乘坐電梯時，突然「碰」的一聲，電梯瞬間停擺，讓他不禁嚇得直呼「實在太恐怖了！」所幸維修員即時趕到，否則後果不堪設想。

原PO在文中提到，他去到客戶一棟屋齡40年的大樓辦公，不料坐電梯到一、二樓中間時，電梯就忽然「碰」一下，接著就停住了，他說道「當時嚇到差點閃尿」，隨後便試著打開電梯門。從原PO拍的照片中可以看到，電梯門外全是裸露的電梯機械，還有乘坐到一半的牆壁外觀，場面實在相當嚇人，若是一不小心掉下去，恐怕小命不保。

所幸大樓管理員立刻請維修人員趕到，電梯也還有電，電梯內的燈還會亮，電風扇也還持續運轉，沒有釀成重大傷亡，不過整個過程還是讓原PO嚇得全身發毛，於是他也忍不住問道「如果被卡在電梯裡面，該怎麼辦？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應「幸好電梯裡有網路」、「別擔心，還有訊號」、「有訊號算你運氣好」、「碰到這種事情真的只能等人救你」。

不過也有網友提到，「應該要乖乖等別人幫你開門，別急著自己跳出去，小心被夾死」、「之前工安課上過，電梯電力中斷也是安全的不會墜落，但是絕不能強制開門，以免掉落電梯井」、「電梯內其實很安全，不要試著自己打開或自己爬出」、「最好第一時間打給消防隊，電梯公司不一定會這麼快到」、「不要亂開門，以免掉下去」。