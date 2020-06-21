便當店為何常供應紫菜湯？ 網曝「2大關鍵」隨便用都好喝

台灣人外食比例逐年增高，自助餐、便當店成為民眾在外用餐的極佳選擇，而有不少店家會提供湯品供客人享用，但有網友發現「便當店特別鍾愛紫菜湯」，他對此感到不解，因此發文詢問鄉民，貼文立刻掀起討論。

原PO在PTT發文表示，「去十家台式便當店，大概有八家的公湯是紫菜湯，就連燒臘店也很常提供此湯品，為何台灣便當店這麼愛紫菜湯，有什麼特別原因嗎？」

對此，有網友認為「成本便宜」、「料理方便」為兩大關鍵，「清爽解膩又便宜」、「紫菜湯粉丟下去攪一攪，打顆蛋就完成了」、「便宜好做，接受度高」、「超級方便，成本又不高」、「方便又不會難喝」、「白開水、鹽巴、紫菜簡單又輕鬆，成本低廉」。

另外也有人表示，「貢丸湯的貢丸一下就沒了，誰還會想喝」、「煮有料的湯，客人會因為撈不到東西而不爽」、「紫菜湯不管怎麼盛看起來都很豐富，其它湯品很常剩下湯沒有料」、「曾經看過有人只盛蘿蔔和排骨，店家不虧本才怪」。