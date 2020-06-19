台人為何不愛小龍蝦？ 網友曝「驚人內幕」：不如吃燒酒螺

小龍蝦源於美國，後於中國大陸爆紅，根據中國水產流通與加工協會的報告顯示，大陸2018年小龍蝦養殖產量達163萬噸，產值更高達人民幣3690億元，商機非常驚人。然而在大陸如此火紅的小龍蝦，在台灣卻為何不太受歡迎呢？有網友對此感到好奇於是上PTT詢問，網友們的回答揭開小龍蝦的驚人真相。

原po表示，「中國愛吃小龍蝦，把原本台灣是認為有害外來種的小龍蝦吃得一乾二淨，甚至還要養殖小龍蝦來供食客需要，小龍蝦變成經濟價值高的養殖業，戴起塑膠手套啃麻辣小龍蝦也是中國人民運動，為什麼小龍蝦在台灣火不起來呢？」

其他網友留言狠酸，「水溝就撈的到的東西你敢吃？」、「很髒好嗎，我在中國被帶去吃過，路邊很髒的排水溝就有好幾隻，然後看到店家隨手就抓回去料理……」、「小龍蝦很髒，中國也只有低端在吃」、「沒肉又一堆寄生蟲……」，也有網友認為是因為台灣有比小龍蝦更美味的水產，「在台灣吃那個不如吃燒酒螺就好」、「台灣蝦子比他們好吃，那種沒肉的只是嚐醬料的」、「白蝦屌打」、「難吃、肉少、麻煩，台灣蝦大勝……」。

但也有網友認為留言有不少誤解，並回文解釋，「事實上小龍蝦除了對岸吃以外，在美國跟歐洲都有市場。」他還舉例，美國南方的紐奧良就頗盛行吃小龍蝦，產季一到小龍蝦往往都被一掃而空，另外ikea之前每年暑假都會舉辦小龍蝦節，也都非常受歡迎，只是後來可能因為小龍蝦漲價的緣故才停止舉辦。

回文網友總結，「小龍蝦不是只有對岸在吃，也不是某些人以為都是水溝撈的。這東西因為有市場的關係養殖也是很多的，而且憑良心來說，有適當的調味吃起來味道也很好，在台灣不流行只是刻板印象跟還沒找到適合台灣人的吃法罷了。」