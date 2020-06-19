雞排一片多少合理？ 行家驚揭狂漲價背後「成本真相」

雞排是台灣人超愛的國民美食，但近年來價格越漲越貴，從原本一片30漲到70、80，價格媲美一份便當，且還縮水了，讓許多人越來越吃不下去。於是就有網友好奇「各位覺得雞排一塊多少合理？」

一位網友在PTT八卦版PO文表示，「雞排的價格，從過去的30到35，漲到最近75都有看到（本肥宅很少買，停在派客50元的年代，但聽說天使雞排75？）」而說到雞排就會有人馬上聯到到珍奶，「身為肥宅，雞排配珍奶不可或缺，珍奶一般就30~50，雞排則是落差甚大，大家覺得雞排多少合理？」

而多數網友可接受的價格大概也介於50到60元之間，「最高只能接受到55」、「50～60，有個雞腿便當也才多少，憑啥雞排可以賣那麼貴」、「65我就覺得太貴了」、「原味最高50，再往上有其他更好的選擇」、「最早是25塊」、「薪水跟不上物價，可憐哪」、「有吃過很好吃的賣60可以接受」。

也有其他網友討論過這話題，並揭露雞排成本其實主要在「租金」，「租金佔8成，應該討論租金強制申報制度了」、「租金漲的啦」、「其實現在70也沒很賺，雞排的成本比想像高」、「100，雞肉成本高+水電+租金+瓦斯」。也有網友想起最近越賣越貴的手搖，提醒道「一片雞排價格跟一杯珍奶價格太接近了吧，各位不覺得毛毛的嗎？」