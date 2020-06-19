快訊

撼動安倍政權? 日本「前法相賄選案」的夫妻逮捕令

接受監院副院長提名 國民黨火速停止黃健庭黨權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雞排一片多少合理？ 行家驚揭狂漲價背後「成本真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
雞排是台灣人超愛的國民美食，但近年來越漲越貴，也讓許多人越來越吃不下去。 圖／聯合報系資料照片
雞排是台灣人超愛的國民美食，但近年來越漲越貴，也讓許多人越來越吃不下去。 圖／聯合報系資料照片

雞排是台灣人超愛的國民美食，但近年來價格越漲越貴，從原本一片30漲到70、80，價格媲美一份便當，且還縮水了，讓許多人越來越吃不下去。於是就有網友好奇「各位覺得雞排一塊多少合理？」

一位網友在PTT八卦版PO文表示，「雞排的價格，從過去的30到35，漲到最近75都有看到（本肥宅很少買，停在派客50元的年代，但聽說天使雞排75？）」而說到雞排就會有人馬上聯到到珍奶，「身為肥宅，雞排配珍奶不可或缺，珍奶一般就30~50，雞排則是落差甚大，大家覺得雞排多少合理？」

而多數網友可接受的價格大概也介於50到60元之間，「最高只能接受到55」、「50～60，有個雞腿便當也才多少，憑啥雞排可以賣那麼貴」、「65我就覺得太貴了」、「原味最高50，再往上有其他更好的選擇」、「最早是25塊」、「薪水跟不上物價，可憐哪」、「有吃過很好吃的賣60可以接受」。

也有其他網友討論過這話題，並揭露雞排成本其實主要在「租金」，「租金佔8成，應該討論租金強制申報制度了」、「租金漲的啦」、「其實現在70也沒很賺，雞排的成本比想像高」、「100，雞肉成本高+水電+租金+瓦斯」。也有網友想起最近越賣越貴的手搖，提醒道「一片雞排價格跟一杯珍奶價格太接近了吧，各位不覺得毛毛的嗎？」

雞排 珍奶 便當 薪水 PTT

延伸閱讀

他曝奶茶「靈魂配料」 網友共鳴：哪個天才發明的！

茄汁鯖魚罐頭除了湯麵還能怎麼煮？ 內行曝多樣去腥下飯做法

烤玉米賣多少合理？ 農夫揭成本曝公道定價

便當店配菜霸主為何？ 發文者大推一菜色「健康又好吃」

相關新聞

金門砲彈鋼刀何時斷貨？網爆：早就用完了

金門吸引人走訪，除了戰地風情、貢糖和金門高梁外，還有一項受歡迎的特產就是金門鋼刀，到訪金門的旅客或是在地的阿兵哥，離開時幾乎人手一把。有網友在PTT貼文發問，製做金門鋼刀所使用的100萬枚砲彈原料什麼時候會用完。

雞排一片多少合理？ 行家驚揭狂漲價背後「成本真相」

雞排是台灣人超愛的國民美食，但近年來價格越漲越貴，從原本一片30漲到70、80，價格媲美一份便當，且還縮水了，讓許多人越來越吃不下去。於是就有網友好奇「各位覺得雞排一塊多少合理？」

第二大城市台中為何沒有動物園？ 知情網友給答案了

動物園是小朋友最喜歡去的地方，除了可以看到可愛又稀奇的動物之外，還具有生態教育意義，北高兩大都市也各有台北市立動物園和高雄市壽山動物園，但有網友就好奇台中貴為台灣第二大城市，為什麼卻沒有動物園呢？問題一出就有知情的網友提出解答。

台灣最長名字寶座換人 警臨檢看到身分證傻眼：自己畫的喔？

台灣人取名字相當自由，沒有字數限制且只要是教育部是教育部編字典中有收錄的字，都可以當作名字使用，也因此台灣有許多怪名字。過去名字最長的是立法委員參選人「台灣阿成」，全名總計15字，現在這個紀錄被打破了。

外國人無法接受10大日本美食 最多人選的納豆竟只排第10

日本的美食實在太多了，壽司刺身、拉麵、章魚燒……每次去日本旅遊總是吃不停。可是在眾多的日本美食中，還是有很多讓人覺得奇怪甚至是無法接受的選擇。日本YouTuber Ryu跟Yuma，就在他們的頻道中，選出10種他們認為非日本人會難以接受的日本食物，筆者跟大量網民一樣，最先想到的必定是納豆，可是它居然只是排第10，那到底其他食物還會是甚麼？

路過驚見「路燈被蓋水桶」 網揭真相：農民為了農作物好

無論是在農田間的產業道路或是城市裡的大馬路都需要有路燈的照明，避免夜間行駛的車輛發生危險。有網友近期發文分享，表示經過田野旁的馬路時，看到電線桿上的路燈被水桶罩住，思考了許久仍不知道原因，對此網友紛紛替原PO解答，表示這極有可能是農民所為，為了農作物生長所蓋，但有網友也譴責這樣的行為，表示這會影響用路人的安危。

吃到飽怎麼吃最划算？他揭秘：保證經理氣到發抖

疫情逐漸趨緩，民眾也重回生活軌道，有些餐廳恢復了以往的人潮，而吃到飽是不少人喜愛的選項，用一種價格，就能把想吃的東西通通吃進肚子，達到滿足感，但是也有人認為吃到飽不划算，因為根本吃不到與價格等值的量，有網友就分析出吃到飽的秘訣，有三個「關鍵」，保證經理氣到發抖。

新北推無樁單車網憂亂象重演 網友突破盲點：「成敗關鍵」不在樁位

台北市規劃全市升級YouBike2.0，但新北市不打算跟進，打算另行規劃「電子圍籬」無樁位共享自行車。此舉也引起不少網友質疑「不怕obike慘況重演嗎？」但有一位內行網友指出，根本問題不在有無樁位，而是「單車品質與維護」。

下山見年輕人將「七星劍插路中央」 網嚇壞：不要亂碰

爬山一定要注意安危，若路上出現任何東西也不要隨意亂撿，以免惹上不必要的麻煩。有位網友近期發文分享，表示與朋友前往高雄林園區的鳳仙祠後，下山途中見到幾位年輕人將一把七星劍插在路中央，不知有何意圖，對此許多網友都被此景嚇壞，更有人提醒原PO千萬不要亂碰這把劍。

西瓜切開驚見「一塊黑一塊白」 網友憂品質專家曝真相

夏天高溫炎熱，吃一口西瓜透心涼，但有主婦稱近日網購西瓜，切開時發現當中果肉「一塊白色丶又一塊黑色」，擔心品質差或有食用問題，因而想退貨。有網友則懷疑是打催生針，支持原PO不要進食。《香港01》記者向有機農場負責人詢問，他指天然因素都會令果肉顏色變異，切去異常部分仍可進食，除非發現氣味有異或質感變爛熟，則不宜食用。

丈夫包內藏「透明內褲」被妻抓包 他一句話解套讓網友超佩服

妻子發現丈夫包包裡有其他女子的衣物，而且還是「內褲」，大概只能等著回家跪算盤。然而有一位人妻在「爆廢公社二館」PO文表示自己在老公包包內發現「無包裝透明內褲」，沒想到這位先生被老婆質問竟還能淡定回覆，成功安撫老婆，讓網友們直呼「高手」。

網購包裹出問題遭賣家拒退貨 網友勸「一動作」保障自己

不少人會在網路購買商品，不過卻有網友指出，收到瑕疵商品卻被賣家以沒有錄影為由拒絕退貨，但因為金額不大就放棄報警處理，對此網友皆是一面倒認為拆包裹錄影是必要的，避免後續發生問題時沒有證據佐證。

熱門新聞

台灣最長名字寶座換人 警臨檢看到身分證傻眼：自己畫的喔？

好市多「保溫神器」實測24小時冰塊不融 網友點出「兩大缺點」

金門砲彈鋼刀何時斷貨？網爆：早就用完了

路過驚見「路燈被蓋水桶」 網揭真相：農民為了農作物好

外國人無法接受10大日本美食 最多人選的納豆竟只排第10

第二大城市台中為何沒有動物園？ 知情網友給答案了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。