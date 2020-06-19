台灣最長名字寶座換人 警臨檢看到身分證傻眼：自己畫的喔？

台灣人取名字相當自由，沒有字數限制且只要是教育部是教育部編字典中有收錄的字，都可以當作名字使用，也因此台灣有許多怪名字。過去名字最長的是立法委員參選人「台灣阿成」（全名黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統），全名總計15字，現在這個紀錄被打破了。

YouTube頻道「大麻煩」14日上傳影片，YouTuber「要投」挑戰將名字改成全台灣名字最長的人。他將名字改成「晉偉臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，總計19字。而最終經歷四小時，這個名字審核通過，讓「要投」超越台灣阿成，成為台灣名字字數最長的人。

影片中「要投」秀出他的新身分證，因為名字實在太長，所以在姓名欄的部分由承辦人員手寫。成功換完名字後，「要投」也實際到各個需要查驗身分證的測試，看會不會受影響，包括去超商領包裹、牙醫預約、算命等都有，期間有許多人以為名字是假的，不過最終也都有順利達成目的。

另外影片最後「要投」一行人遇上警察臨檢，警察也當場查驗他的身分證，而他也不敢相信自己的眼睛，拿到時還問說：「這是什麼東西？」，並以為上頭的名字是自己畫上去的，而在得知是本名後也沒多說就放行了。