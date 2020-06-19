快訊

通姦除罪的積極意義 在「性解放」中追求自由與平等

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥超狂背景曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣最長名字寶座換人 警臨檢看到身分證傻眼：自己畫的喔？

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber要投將自己的名字改成「晉偉臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，成為全台名字最長的人。圖擷自YouTube
YouTuber要投將自己的名字改成「晉偉臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，成為全台名字最長的人。圖擷自YouTube

台灣人取名字相當自由，沒有字數限制且只要是教育部是教育部編字典中有收錄的字，都可以當作名字使用，也因此台灣有許多怪名字。過去名字最長的是立法委員參選人「台灣阿成」（全名黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統），全名總計15字，現在這個紀錄被打破了。

YouTube頻道「大麻煩」14日上傳影片YouTuber「要投」挑戰將名字改成全台灣名字最長的人。他將名字改成「晉偉臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，總計19字。而最終經歷四小時，這個名字審核通過，讓「要投」超越台灣阿成，成為台灣名字字數最長的人。

影片中「要投」秀出他的新身分證，因為名字實在太長，所以在姓名欄的部分由承辦人員手寫。成功換完名字後，「要投」也實際到各個需要查驗身分證的測試，看會不會受影響，包括去超商領包裹、牙醫預約、算命等都有，期間有許多人以為名字是假的，不過最終也都有順利達成目的。

另外影片最後「要投」一行人遇上警察臨檢，警察也當場查驗他的身分證，而他也不敢相信自己的眼睛，拿到時還問說：「這是什麼東西？」，並以為上頭的名字是自己畫上去的，而在得知是本名後也沒多說就放行了。

身分證 YouTuber

延伸閱讀

爸解凍鮭魚！他打開驚見「有籽」 真相曝光網笑：你累了嗎？

她電鍋料理中加入一蔬菜 滾後開蓋卻驚見「盤絲洞」

百年前超帥日本教師撞臉吳怡農 網友驚呼：時空旅人

青蛇遭路殺！ 巡山員拿比例尺撿屍一靠近卻爆笑

相關新聞

金門砲彈鋼刀何時斷貨？網爆：早就用完了

金門吸引人走訪，除了戰地風情、貢糖和金門高梁外，還有一項受歡迎的特產就是金門鋼刀，到訪金門的旅客或是在地的阿兵哥，離開時幾乎人手一把。有網友在PTT貼文發問，製做金門鋼刀所使用的100萬枚砲彈原料什麼時候會用完。

台灣最長名字寶座換人 警臨檢看到身分證傻眼：自己畫的喔？

台灣人取名字相當自由，沒有字數限制且只要是教育部是教育部編字典中有收錄的字，都可以當作名字使用，也因此台灣有許多怪名字。過去名字最長的是立法委員參選人「台灣阿成」，全名總計15字，現在這個紀錄被打破了。

外國人無法接受10大日本美食 最多人選的納豆竟只排第10

日本的美食實在太多了，壽司刺身、拉麵、章魚燒……每次去日本旅遊總是吃不停。可是在眾多的日本美食中，還是有很多讓人覺得奇怪甚至是無法接受的選擇。日本YouTuber Ryu跟Yuma，就在他們的頻道中，選出10種他們認為非日本人會難以接受的日本食物，筆者跟大量網民一樣，最先想到的必定是納豆，可是它居然只是排第10，那到底其他食物還會是甚麼？

路過驚見「路燈被蓋水桶」 網揭真相：農民為了農作物好

無論是在農田間的產業道路或是城市裡的大馬路都需要有路燈的照明，避免夜間行駛的車輛發生危險。有網友近期發文分享，表示經過田野旁的馬路時，看到電線桿上的路燈被水桶罩住，思考了許久仍不知道原因，對此網友紛紛替原PO解答，表示這極有可能是農民所為，為了農作物生長所蓋，但有網友也譴責這樣的行為，表示這會影響用路人的安危。

吃到飽怎麼吃最划算？他揭秘：保證經理氣到發抖

疫情逐漸趨緩，民眾也重回生活軌道，有些餐廳恢復了以往的人潮，而吃到飽是不少人喜愛的選項，用一種價格，就能把想吃的東西通通吃進肚子，達到滿足感，但是也有人認為吃到飽不划算，因為根本吃不到與價格等值的量，有網友就分析出吃到飽的秘訣，有三個「關鍵」，保證經理氣到發抖。

新北推無樁單車網憂亂象重演 網友突破盲點：「成敗關鍵」不在樁位

台北市規劃全市升級YouBike2.0，但新北市不打算跟進，打算另行規劃「電子圍籬」無樁位共享自行車。此舉也引起不少網友質疑「不怕obike慘況重演嗎？」但有一位內行網友指出，根本問題不在有無樁位，而是「單車品質與維護」。

下山見年輕人將「七星劍插路中央」 網嚇壞：不要亂碰

爬山一定要注意安危，若路上出現任何東西也不要隨意亂撿，以免惹上不必要的麻煩。有位網友近期發文分享，表示與朋友前往高雄林園區的鳳仙祠後，下山途中見到幾位年輕人將一把七星劍插在路中央，不知有何意圖，對此許多網友都被此景嚇壞，更有人提醒原PO千萬不要亂碰這把劍。

西瓜切開驚見「一塊黑一塊白」 網友憂品質專家曝真相

夏天高溫炎熱，吃一口西瓜透心涼，但有主婦稱近日網購西瓜，切開時發現當中果肉「一塊白色丶又一塊黑色」，擔心品質差或有食用問題，因而想退貨。有網友則懷疑是打催生針，支持原PO不要進食。《香港01》記者向有機農場負責人詢問，他指天然因素都會令果肉顏色變異，切去異常部分仍可進食，除非發現氣味有異或質感變爛熟，則不宜食用。

丈夫包內藏「透明內褲」被妻抓包 他一句話解套讓網友超佩服

妻子發現丈夫包包裡有其他女子的衣物，而且還是「內褲」，大概只能等著回家跪算盤。然而有一位人妻在「爆廢公社二館」PO文表示自己在老公包包內發現「無包裝透明內褲」，沒想到這位先生被老婆質問竟還能淡定回覆，成功安撫老婆，讓網友們直呼「高手」。

網購包裹出問題遭賣家拒退貨 網友勸「一動作」保障自己

不少人會在網路購買商品，不過卻有網友指出，收到瑕疵商品卻被賣家以沒有錄影為由拒絕退貨，但因為金額不大就放棄報警處理，對此網友皆是一面倒認為拆包裹錄影是必要的，避免後續發生問題時沒有證據佐證。

烤玉米賣多少合理？ 農夫揭成本曝公道定價

烤玉米一支賣多少才合理？有網友表示台灣烤玉米定價懸殊，讓他相當疑惑而發文詢問，對此一名務農網友估算種子、肥料和農藥成本後認為，烤玉米不超過20元算有良心，不過網友聽聞後並不認同，表示還是得考量其他成本。

醫生年薪上看千萬？ 醫師細數「養成階段」揭密：難破450萬

醫生是不少人眼中的夢幻職業，不僅社會地位高，薪水也高，謠傳年薪至少五六百萬甚至上千萬，但實際上醫生薪水究竟是多少呢？一位醫師在PTT八卦版跳出來為大家解密。他表示自己是畢業第四年醫師，秉持著資訊對稱及資訊透明的精神和網友分享醫生的收入和養成階段，原po也特別強調，他分享的醫師養成過程及薪資都是以平均而言，暫不討論極端值，也不討論自己開業的情況。

熱門新聞

吃到飽怎麼吃最划算？他揭秘：保證經理氣到發抖

金門砲彈鋼刀何時斷貨？網爆：早就用完了

新北推無樁單車網憂亂象重演 網友突破盲點：「成敗關鍵」不在樁位

路過驚見「路燈被蓋水桶」 網揭真相：農民為了農作物好

她驚見生雞蛋「滲出濃稠血」 內行網友曝：雞輸卵管出血

外國人無法接受10大日本美食 最多人選的納豆竟只排第10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。