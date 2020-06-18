路過驚見「路燈被蓋水桶」 網揭真相：農民為了農作物好

無論是在農田間的產業道路或是城市裡的大馬路都需要有路燈的照明，避免夜間行駛的車輛發生危險。有網友近期發文分享，表示經過田野旁的馬路時，看到電線桿上的路燈被水桶罩住，思考了許久仍不知道原因，對此網友紛紛替原PO解答，表示這極有可能是農民所為，為了農作物生長所蓋，但有網友也譴責這樣的行為，表示這會影響用路人的安危。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示經過田野道路時意外發現電線桿的路燈被水桶罩著，他說「剛好路過發現一個亮點，實在想了超久還是不懂為什麼，為什麼路燈需要蓋上了水桶真是考倒我了哈哈哈」。

對此網友則紛紛留言，「一看就知道是農民的傑作」、「太亮影響旁邊農作物生長」、「光害，對農作物的週期會有影響」、「太亮了，影響農作物生長，可以跟里長說，申請換燈」、「能蓋的到也很厲害欸」、「燈光太亮會導致被照射到的農作物以為還是白天而拼命生長，但是會發生品質劣化的結果」、「稻穗容易變成空包彈」。

不過有部分網友對這樣的行為感到不滿，認為會影響到用路人的安危，「為了農作物寧願讓道路黑漆漆」、「但是如果有人因光線不佳，出事情水桶就要上法院了」、「沒路燈，有些機車原廠大燈就超亮了（LED），我個人是覺得還好，不過舊機車確實需要路燈」。