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西瓜切開驚見「一塊黑一塊白」 網友憂品質專家曝真相

香港01 / 卡洛兒
有主婦稱近日網購西瓜，切開時發現當中果肉「一塊白色，又一塊黑色」，擔心品質差或有食用問題。（fb「今晚煮乜好」圖片）
有主婦稱近日網購西瓜，切開時發現當中果肉「一塊白色，又一塊黑色」，擔心品質差或有食用問題。（fb「今晚煮乜好」圖片）

夏天高溫炎熱，吃一口西瓜透心涼，但有主婦稱近日網購西瓜，切開時發現當中果肉「一塊白色丶又一塊黑色」，擔心品質差或有食用問題，因而想退貨。有網友則懷疑是打催生針，支持原PO不要進食。《香港01》記者向有機農場負責人詢問，他指天然因素都會令果肉顏色變異，切去異常部分仍可進食，除非發現氣味有異或質感變爛熟，則不宜食用。

該網友日前在facebook群組「今晚煮乜好」發文，上傳一張切開的西瓜照，只見紅紅的果肉中有部分變成白色，亦有少部分呈黑色，令她擔心西瓜有品質問題，「不知道這可不可以吃，好恐怖」。她又指本來買給孫女吃，還滿心期待，結果沒有吃最後還丟掉。

其餘網友看完照片都議論紛紛，有人認為西瓜是被打催生針所致，亦有人認為只是熟過頭，應可照常食用，但如果擔心的話，還是退貨較好。

歐羅有機農場負責人黃如榮接受《香港01》訪問指，西瓜生長時果肉會隨著成熟程度變色，由開頭比較淺色，慢慢深色，但果肉質素亦容易受天氣影響，如成長時雨水較多，西瓜有機會因膨脹速度太快而裂開；如乾旱情況，西瓜的水份不足，或受菌類影響，都會影響品質，農夫難以從外觀判斷，因此白色部分或有異常顏色亦可能是天然的。

黃如榮表示，一般市民出外買西瓜發現特別狀況，可先聞一聞有否異味或留意有否特別乾或爛熟的地方；如果觀察過程沒異樣，相信可以繼續食用，但假如果肉部分有黑點，建議可將之切除。

至於打催生針是否會令果肉顏色異常，黃如榮指自己沒有相關經驗，一般情況下都會在根部或葉子施肥。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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