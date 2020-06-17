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日網瘋傳「超強滅蚊妙招」 音樂一放蚊子乖乖落地任宰

聯合新聞網 / 綜合報導
嗡嗡亂飛的蚊子是不少人的「夏日惡夢」。 圖／PIXABAY
嗡嗡亂飛的蚊子是不少人的「夏日惡夢」。 圖／PIXABAY

炎夏降臨，高壓壟罩的炎熱氣候加上午後雷陣雨，潮溼天氣就容易出現蚊子，令人不堪其擾，若是睡覺時耳邊出現蚊子嗡嗡作響，更是實在讓人崩潰。一名日本網友因蚊子問題困擾許久，日前發現有段影片竟能輕鬆解決惱人蚊子，方法曝光讓網友也嘖嘖稱奇。

這名日本網友在推特表示，在YouTube找到一段名為「蚊が寄ってくる 周波数『蚊誘引』（The frequency at which mosquitoes come）」的影片，會播發能吸引蚊子靠近的音頻，讓牠乖乖落床單上，同時附上成功撲滅的蚊子遺照，興高采烈地要大家嘗試看看。

實際播放原PO分享的影片，會出現如同電器會發出的惱人噪音，但有不少人實測後表示真的能吸引到蚊子，「真的有用」、「當我播放時，十秒內有一隻蚊子出現了」、「蚊子都掉在地上了，好困擾」、「我不喜歡床單上有蚊子屍體」、「聽了覺得有點不舒服」、「當我用耳機聽時，蚊子都聚集到我耳朵旁」、「蟑螂代替蚊子進來了，哈囉」、「我聽著這段聲音會不由自主地靠近螢幕，我是蚊子嗎」。

這則推文讓這段2019年上傳的影片爆紅，令原作者ARA Hangar也非常驚訝，除了感謝眾人愛用，也表示「很高興能夠幫助到大家」。也有人好奇他的除蚊理論依據，他則說自己其實不懂什麼理論，是製作幾組不同頻率去做簡易測試，透過使用者的評價去選出來的。

蚊子 噪音

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