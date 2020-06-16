爸爸騙小孩淋雨會死掉 下秒他衝出淋雨「一句話」嚇哭小孩

大雨噴發了好幾天，讓民眾感到許多不便利的地方，尤其是忘記帶傘更是惱人。近日有網友在噗浪分享下雨天要去倒垃圾，雖然忘記帶傘但覺得淋一下雨應該也還好，剛好在騎樓聽到一對爸媽與小孩的對話。

爸媽正在勸小孩不要把頭伸出去淋雨，小孩問為什麼不可以淋雨，媽媽說會感冒，但小孩還是不聽勸的執意要玩雨水，在一邊的爸爸有些不耐煩地回答：「淋雨會感冒！感冒會死掉啦！」爸爸說出這句話時原po正好踏出騎樓淋雨去倒垃圾，瞬間感受到三雙眼睛看著他。

原po這時回頭跟小孩說「沒事喔，因為叔叔已經死了」，小孩聽到後馬上尖叫大哭，原po看到媽媽用不可思議的眼神看著他，而在一旁的爸爸則是緊咬嘴唇憋笑。

文章一出後網友熱烈回應「會有心理陰影啦」、「小捧友看到現場版恐怖片」、「弟弟真的不敢淋雨了」、「弟弟：叔叔好可憐，死了都還得倒垃圾」，甚至有網友開玩笑的說「20年後他就出一本恐怖小說：雨中的叔叔」。

這篇文章也被轉載到Dcard，有網友詢問小時候被爸媽騙過什麼事，最多人回應的是「比月亮耳朵會被割，而且隔天耳朵就痛痛的」、「吃飯吃不乾淨長大娶到醜女，長大才知道原來會連女朋友都找不到」，「小時候愛吃蓮霧，媽媽說蓮霧是人手泡在糖水裡變成的」，也有網友分享，小時候聽床邊故事虎姑婆會吃人，到現在還是很害怕。