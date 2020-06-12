農會當櫃員很俗氣？內行人秒打臉：傻傻的 完勝大銀行
台灣各地皆設有農會，除了協助推廣農產品外，其實也負責金融及保險業務，這讓一名網友好奇「農會當櫃員算金融業嗎」，問題一出立刻掀起討論，更有人直言「傻傻的，農會上班勝於大銀行啊！」。
原PO在PTT發文提及，最近朋友認識一名女性，對方稱自己在金融業服務，工作職位是當櫃員，但相處久了才知道原來她在農會服務，頓時有點失望，這讓原PO心中充滿疑惑，因此在網上詢問「在農會當櫃員算金融業嗎」。
對此，網友們留言表示，「能在農會背景深厚，一般金融業是能比？」、「農會有貸款放款業務，幾乎都可以準時下班，甚至下班時間還沒到，就已經在準備了」、「別以為聽起來很俗，其實超好的」、「農會不錯，應該比銀行輕鬆」、「在農會背景應該很好」、「農會才難進去」、「在農會背景應該很好」。
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