他查今年人口統計「一個慘字」 網嘆：勞保年金怎麼玩下去？

台灣人口「生不如死」，根據內政部統計資料顯示，今年一至五月份全國出生率低於死亡率，少子化與人口老化隱憂浮出檯面，對此有網友在PTT上發文表示「台灣2020年5月份人口統計，只有一個慘字」能夠形容。

今（10日）一名網友在PTT上發文表示，台灣2020年一月至五月的自然增加率皆為負數，每個月的死亡的人數都高於出生人數。他也提到，一至五月自然增加-9149人加社會增加-7140人，總人口為-16289人，「今年新生兒人數可能不到16萬人，大概會創歷史新低紀錄」，他更表示以後台灣每年會少掉一個中型鄉鎮的人口。

對此有網友認為台灣人口本來就太多，減少一點是好事，不過原PO卻提到，減少的人口都是在鄉下，而都市還是會一樣擁擠，「那邊講人少一點比較好的鄉民可能要失望了，你感覺不出來」。不過他也提到，台灣目前情況還比日本樂觀，因為日本現在每年都少掉一個縣的人口。

貼文一出許多網友認為人口減少是好事，「人口減少，跟你搶糧的也就變少，不好嗎？」、「認真說其實是好事，台灣人口密度已夠高了，資源又不足」、「台灣人口少一點是好的，長遠來看」。

不過也有許多網友表示，「假如人口減少是好事，政府一直催生幹嘛」、「勞動力減少，勞保年金怎玩下去」、「勞保健保國民年金可以預見日後非常慘」、「人口減少恐怖，更恐怖的是『結構惡化』」、「說人口減少好的，想必不會擔心各種社會福利將會全面消失」、「青壯人口越來越少會支撐不起國家運作，無論是稅財政或者勞動力」、「人變少，房價利多又要漲囉」。