2海帶1滷蛋1豬耳朵要價180他喊貴 老闆8個字回應

滷味是深受台灣人喜愛的小吃之一，但每次點滷味時往往有點擔心會不會價格超過預期。台南有位網友表示，自己買2個海帶、1顆滷蛋、1塊豬耳朵竟要價180，讓網友表示「覺得心痛」。而對此業者則透露計價方式，並表示「真材實料，不怕比較」。

網友在臉書社團「台南爆料公社」上面表示，「台南大成路某間有名的牛肉麵，兩個海帶、一顆滷蛋、一塊豬耳朵這樣要180？我是沒吃過這麼貴的滷味，其他人有吃過嗎？」並且在貼文狀態上標示「覺得心痛」。

見此，網友紛紛直呼「真的太貴」，有不少網友表示有相同經驗，「哈哈哈！我大約十年前，在那邊切過1400（4個人）的滷味」、「我曾經在那點過一份牛筋350，這樣有安慰到您嗎？」、「我曾經隨便夾就5百多⋯⋯」、「我們點了3碗老闆推薦的牛筋麵，結帳1000多」

內行網友透露，該牛肉麵店是台南知名老店，成立於民國55年，一開始開在眷村裡，還會有藝人常來光顧。後來隨著眷村拆除改建，才遷移至現址大成路上。雖然滷味價錢高昂，但仍受到不少老饕喜愛。

而根據《ETtoday》的店家回應，業者表示他們店內的滷味都是「真材實料」，例如該網友點的海帶，是用日本進口的昆布，每個30元；滷蛋用的是鴨蛋，每顆15元；豬耳朵經長時間熬煮，入口即化，每兩35元。雖然有不少消費者嫌貴，但去其他店家比較過後，也都能接受這個價格，代表他的滷味不怕消費者比較。但對於滷味沒有標價一事，業者則表示將會改善。