快訊

罷韓投票可獲11小時加班津貼？ 中鋼：輪班出勤依法處理

她PO韓冰、韓國瑜合照 透露韓下一步竟是「去廟裡！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2海帶1滷蛋1豬耳朵要價180他喊貴 老闆8個字回應

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點滷味2個海帶、1個滷蛋、一個豬頭皮要價180元。圖擷自FB「台南爆料公社」
網友點滷味2個海帶、1個滷蛋、一個豬頭皮要價180元。圖擷自FB「台南爆料公社」

滷味是深受台灣人喜愛的小吃之一，但每次點滷味時往往有點擔心會不會價格超過預期。台南有位網友表示，自己買2個海帶、1顆滷蛋、1塊豬耳朵竟要價180，讓網友表示「覺得心痛」。而對此業者則透露計價方式，並表示「真材實料，不怕比較」。

網友在臉書社團「台南爆料公社」上面表示，「台南大成路某間有名的牛肉麵，兩個海帶、一顆滷蛋、一塊豬耳朵這樣要180？我是沒吃過這麼貴的滷味，其他人有吃過嗎？」並且在貼文狀態上標示「覺得心痛」。

見此，網友紛紛直呼「真的太貴」，有不少網友表示有相同經驗，「哈哈哈！我大約十年前，在那邊切過1400（4個人）的滷味」、「我曾經在那點過一份牛筋350，這樣有安慰到您嗎？」、「我曾經隨便夾就5百多⋯⋯」、「我們點了3碗老闆推薦的牛筋麵，結帳1000多」

內行網友透露，該牛肉麵店是台南知名老店，成立於民國55年，一開始開在眷村裡，還會有藝人常來光顧。後來隨著眷村拆除改建，才遷移至現址大成路上。雖然滷味價錢高昂，但仍受到不少老饕喜愛。

根據《ETtoday》的店家回應，業者表示他們店內的滷味都是「真材實料」，例如該網友點的海帶，是用日本進口的昆布，每個30元；滷蛋用的是鴨蛋，每顆15元；豬耳朵經長時間熬煮，入口即化，每兩35元。雖然有不少消費者嫌貴，但去其他店家比較過後，也都能接受這個價格，代表他的滷味不怕消費者比較。但對於滷味沒有標價一事，業者則表示將會改善。

小吃 臺南

延伸閱讀

手搖飲越來越貴！ 網友無奈討論一杯珍奶多少錢才會願買單

三倍券能用ATM「領回2千現金」是小確幸？ 網嘆：越來越複雜

好市多7月15停止相片沖洗服務 網友一片哀號：很便宜耶

她想管理男友存款「幫忙理財」 網：有巴菲特的技術就可以

相關新聞

2海帶1滷蛋1豬耳朵要價180他喊貴 老闆8個字回應

滷味是深受台灣人喜愛的小吃之一，但每次點滷味時往往有點擔心會不會一不小心價格就超過預期。台南有位網友表示，自己買2個海帶、1顆滷蛋、1塊豬耳朵竟要價180，讓網友表示「覺得心痛」。而對此業者則表示，「真材實料，不怕比較」。

遠距離男友突然上門她回「別再給驚喜」 理由超感動

遠距離戀愛會讓相處時間減少，卻也讓人更珍惜能在一起的機會，一名網友便在《Dcard》上分享他和女友的甜蜜故事。他為了給女友驚喜，沒告知女友便去她家找他，而女友卻告訴他「不要再給她驚喜了」，並說出原因，理由卻讓他覺得「超幸福」。

拔罐後驚見皮膚冒出「密集粉紅水泡」 網揭超驚人真相

現代人生活高壓忙碌，有人會選擇到中醫師診所拔罐，達到通行氣血、疏通經絡的養生保健功效。不過，日前有民眾表示，自己前往中醫診所拔罐後不到10分鐘，身體竟冒出數顆粉紅密集小水泡，嚇得發文詢問「有誰知道這是怎麼了」，驚動不少網友留言討論，直呼「好噁心」、「看了真不舒服」。

慘遭無照、闖紅燈少女撞上！她好心只求償3萬 卻換來惡劣回應

在車禍發生的當下，除了先將故障標誌放置在適當處提醒後方來車，接著就是蒐證、報警處理。有名女網友日前遭無照駕駛的少女撞上，由於當時她認為女孩與警察說明情況時相當誠實且態度良好，決定從寬解決此事，只要求部分修車及醫藥費，卻沒想到對方家長態度惡劣，不僅開庭未到，還揚言提告，讓她相當心寒。

到遊樂園自備泡麵加熱水收10元 她一看氣炸：湯麵變乾麵

不少人游完泳或運動完後，都喜歡來碗泡麵滿足自己空虛的胃，不過不是每間遊樂園或是游泳池的小販部販售的東西價格都合理。昨（10）日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文表示，上個星期他著孩子去某間水上遊樂園，當時因為自備泡麵的緣故，所以到小販部加熱水需要酌收10元，但請店員加完後的熱水卻相當少，讓她不禁氣得直呼「這樣的熱水10元也太好賺了吧！」

辣媽試穿洋裝！孩子「1舉動」她傻眼 網歪樓：跟爸爸學的

小朋友出奇不意的行為，總讓家長們好氣又好笑，近日有名媽媽無奈表示，自己帶著小孩一起出門逛街，正在試穿洋裝時，兄妹倆竟然將頭鑽進裙子內，這舉動讓她當場傻眼，照片在網上曝光，大家除了被小孩的行為笑翻外，也大力稱讚媽媽姣好的身材及容貌。

手麻就診中醫回答讓他哭笑不得 網友笑：意志力療法

原來網路梗圖搞笑對話也能在日常生活中碰到，有一位網友在「爆怨公社」po文表示自己因手麻而去看中醫，醫生竟要求原po「不要側睡」、「用『意志力』平躺到天亮」，讓原po哭笑不得。

訂外送漏填門牌 遭外送員狠嗆白目：湯汁甩你臉上

近年來美食外送越來越盛行，也因此常爆出顧客與外送員產生摩擦或爭議的事件。有一位網友就在「爆怨公社」上表示，自己第一次使用某外送平台，不熟悉操作而沒有填寫完整地址，竟直接被外送員轟「白目嗎？」、「你是想我湯汁甩在你臉上？」氣得投訴。

男子皮夾遺失被拾獲 陌生人深夜追到家中敲門「要10%」

一般人若有遺失物品，被其他人撿到歸還，通常都會是美事一樁，但如果兩邊對歸還後的處理沒有共識，反而可能成為爭端的開始。

在搶PS4悠遊卡？萬人盯阿伯翹腳包台、刷整排小白單

四大超商幾乎都有的互動式多媒體機台，提供各式各樣的便民服務，從繳停車費、寄件到訂車票、買演場會門票都可以，近日人氣超夯的「PS4手把造型悠遊卡」，在7-11、全家、萊爾富及OK超商的多媒體機台也都能搶購。不過，有網友今（8）日到超商消費時，就看見一名阿伯將椅子搬到機台前佔用，由於時間剛好碰上造型悠遊卡的搶購期，阿伯熟練的操作手勢再加上旁邊一串的小白單，讓不少人懷疑他是不是「悠遊卡黃牛？」

用餐後老聽到店員竊竊私語 他不解：一個人吃飯很丟臉？

一個人就不能進餐廳嗎？有網友表示自己單獨進店裡用餐，多次成為店員討論的對象，讓他不禁想問「一個人吃飯很丟臉嗎？」，結果吸引大批網友相挺，高呼「一個人很自在」！

他代朋友看房 一接房東來電顯示傻了納悶問：這該租嗎？

租房子最怕遇到無良房東+屋況不好這兩種事，但一名網友連看屋都還沒看，就先卻步了，他在臉書社團爆廢公社發文表示，自己幫朋友代看房子，先跟房東加LINE以便聯繫。

熱門新聞

麥當勞哪款漢堡最美味？眾人一面倒激推：萬年不敗難超越

辣媽試穿洋裝！孩子「1舉動」她傻眼 網歪樓：跟爸爸學的

到遊樂園自備泡麵加熱水收10元 她一看氣炸：湯麵變乾麵

拔罐後驚見皮膚冒出「密集粉紅水泡」 網揭超驚人真相

文青咖啡店超好賺？ 內行網友揭賣1物才是「高獲利」

手麻就診中醫回答讓他哭笑不得 網友笑：意志力療法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。