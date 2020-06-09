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拔罐後驚見皮膚冒出「密集粉紅水泡」 網揭超驚人真相

聯合新聞網 / 綜合報導
日前有民眾表示，自己前往中醫診所拔罐後不到10分鐘，身體竟冒出數顆粉紅密集小水泡，嚇得發文詢問「有誰知道這是怎麼了」。 圖／擷取自臉書社團「爆系知識家」
日前有民眾表示，自己前往中醫診所拔罐後不到10分鐘，身體竟冒出數顆粉紅密集小水泡，嚇得發文詢問「有誰知道這是怎麼了」。 圖／擷取自臉書社團「爆系知識家」

現代人生活高壓忙碌，有人會選擇到中醫師診所拔罐，達到通行氣血、疏通經絡的養生保健功效。不過，日前有民眾表示，自己前往中醫診所拔罐後不到10分鐘，身體竟冒出數顆粉紅密集小水泡，嚇得發文詢問「有誰知道這是怎麼了」，驚動不少網友留言討論，直呼「好噁心」、「看了真不舒服」。

這位民眾在臉書社團「爆系知識家」上傳一張皮膚冒水泡的照片，寫道「拔完罐變這樣，有誰知道這是怎麼了？一堆水泡」。從照片中可見，原PO的皮膚上有拔罐痕跡的地方，有著大小不一的粉紅密集水泡，聚焦一看著實令人感到雞皮疙瘩。而照片一出，不少網友關心詢問「你用火罐嗎？」、「你有糖尿病嗎？」、「是燙傷嗎？」原PO一一否認說「沒有」。也有網友認為原PO有可能是濕氣太重，奉勸他去看皮膚科醫生，也提醒他不要把水泡刺破，以免皮膚狀況惡化。

根據元氣網報導，曾有開業中醫師受訪表示，有些人因體內濕氣比較重，拔罐完會有水泡。此外，坊間有些不具專業技術的人會欺騙民眾，說若出現水泡就要反覆拔罐，反而因此造成傷口感染，變得更嚴重。民眾若是出現水泡，應做好水泡傷口護理，而避免水泡的作法就是罐子不要放在身上超過10分鐘。

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