萬客隆退出台灣「3關鍵、1致命傷」曝光 網：常被丟在遊戲室

家樂福集團將收購頂好、JASONS兩大超市品牌的消息，再次掀起台灣民眾對量販店、零售通路市場的關注。荷蘭品牌萬客隆，原為最早進軍台灣的量販店業者，最終卻在2003年宣布全面停止營業。這讓一名網友相當好奇，法商家樂福、本土大潤發等量販業者都能存活，爾後美商好市多也來到台灣，但萬客隆卻無法繼續營運，其中的原因究竟為何。

該名網友在PTT上發文說到，「萬客隆退出台灣也很久了，但大潤發、家樂福還活得好好的，甚至還多出了好市多，那麼萬客隆為什麼會倒呢？」對此，網友們紛紛指出「地點不佳」、「會員制」及「不合法」等，恐是萬客隆無法繼續營運的關鍵原因，「因為當時（萬客隆）營業登記是倉儲，所以只能設在工業用地，後來就因為位置上劣勢，只有被壓著打的份」、「地點偏遠、不合法、要會員才能進去，所以被家樂福打趴，早期的家樂福跟大潤發就是標榜免會員卡，那時好市多還沒進台灣」。

部分網友直指，當時萬客隆的這項「禁止12歲以下孩童入場」也是致命傷，讓它流失不少家庭顧客，「光是這點就刷掉一大堆家庭客戶了，要去大賣場還要把小孩留在家裡，你看幾個家庭會去」、「以前跟親戚去，我都負責照顧小孩，在遊戲室裡」、「萬客隆12歲以下不能入場，所以那時候還特別用了一個兒童區，小時候常被丟在那邊，大人自己進去逛」。

一名內行網友也透露，當時「萬客隆不對一般消費者開放，只有『店家』才能進去買 ，定位成店家的補貨上游，所以一般人都以拿到店家才能進去的會員卡當成潮的表現，萬客隆才是真的便宜，因為全是上游價」。