網友訂外送叫80元炒青菜 送來整盒焦黑：是廚餘嗎？

受到疫情影響，許多人選擇外帶、外送等方式解決三餐。不過日前有網友透過外送購買炒青菜，食物送來時，裏頭的青菜卻看起來黑黑髒髒的，讓他抱怨：「以後再叫外送，應該會有很大的陰影。」引起其他網友討論。

這名網友5日在臉書社團「爆怨公社」發文，他透過外送平台購買一份80元的炒青菜，結果送來時，裏頭的青菜彷彿沾到汙水般看起來黑黑髒髒的，不甚新鮮。原po之後再更新時表示，已向店家反映，並得到退費。

該篇貼文引起網友討論，網友在底下留言：「我以為是爛掉的菜」、「這個不是應該要丟掉的東西嗎？」、「看起來像是放到鍋子裡然後用霹靂砲炸過」、「我要是收到這樣的餐點，我一整天心情都會很差」。

也有在餐飲業工作的網友表示，這是師傅做完菜沒有洗鍋或隨便沖水，就直接炒下一盤菜，結果把前面燒焦的醬汁一起炒進去，「這吃起來很油，又會有苦味」；另外也有可能是鍋子裡的油著火，繼續炒，才變得如此焦黑，並非店家用爛菜炒給客人吃。