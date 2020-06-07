30歲女存款83萬「贏很多女生」網友認同：是！別懷疑

出社會的上班族，會根據自己的狀況進行理財，一部分的人會習慣將部分薪水存起來，久了就能有一筆不容小覷的積蓄，但有網友就表示自己和一位30歲女孩聊天，她透露自己存款有83萬，說已經比很多同年紀的女生來得多了，他很驚訝「女生的標準有這麼低？」引起許多網友討論。

網友在PTT八卦版說，最近跟30歲女孩聊天，她差四個月就滿31歲，對方表示自己存款有83萬，已經比很多同年紀的台灣女生多了，他很驚訝對方說的是否是真的，如果真的是也很納悶「女生的標準有這麼低嗎？」

網友看完也紛紛回應「是，別懷疑」、「贏很多女生，但女生比這個也沒啥意義」、「真的啊，一堆學貸跟家裡要養的，怎麼存」、「別說女生了，贏很多家庭了」、「是，但是女生通常比的都不是存款」、「多數開銷、學貸、能存到錢的就不錯了」、「一堆30歲的連10萬都沒有」、「認識的女生會存錢的不多」、「不要常出國的話，存到100萬不難的」。